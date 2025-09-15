Изложбена зала „Лубор Байер“ ще засияе с експозицията „Кръговрата на квадрата“

Творбите ще бъдат представени и в рамките на фестивала МКТФ „Пиеро“ / IPTF „Pierrot“

Изложбена зала „Лубор Байер“ ще представи експозицията „Кръговрата на квадрата“ на 16 септември 2025 г. от 18.00 ч.

Автори на произведенията са Таня Пасева и Георги Пасев, а куратор е Димитър Трайчев. Експозицията ще бъде представена и в рамките на фестивала МКТФ „Пиеро“ / IPTF „Pierrot“ на 23 септември от 12.00 ч. в Изложбена зала „Лубор Байер“, където артистите ще се съчетаят срещата с творчески разговор с публиката.

Експозицията разкрива общия хоризонт, задължителен за художническо дуо, пресечен от две променливи повърхнини, а резултатът е различните гледни точки. Контролът върху създадената турбулентност е третата позиция, създадена през диалога. Динамиката на процеса напомня на македонската стрелба в специалните части. Тази почти тактилна семейна игра продължава вече 30 години и няма основание да спре. Динамичната, видима и високо оценена работа за Държавния куклен театър – Русе стимулира дизайнерските инстинкти на фамилията. Таня и Георги продължават да въртят квадрата докато го превърнат в колело и спокойно могат да пропуснат спирката „Живи класици“.

Провеждането на изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Фестивали“ 2024.

Творбите може да бъдат разгледани до 30 септември 2025 г.

