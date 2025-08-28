Изложбена зала „Лубор Байер“ представя творбите на Ивон Кючукова с експозицията „Прозорци във времето“

Изящни графики и колоритни живописни творби ще представи в Изложбена зала „Лубор Байер“ талантливата млада художничка Ивон Кючукова.

Експозицията „Прозорци във времето“ ще бъде открита на 31 август 2025 г. (неделя), от 18.00 ч. и може да бъде разгледана до 13 септември 2025 г.

Ивон Кючукова е млад художник – график, живописец и реставратор, завършила Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“ в София със специалност живопис, и Художествената академия със специалност реставрация, магистър. От малка твори в областта на живописта с техниките на акварела, маслото и акрила. Най-големите две картини – абстрактни маслени платна, които са в настоящата изложба са от първата ѝ самостоятелна изложба в галерия „Ирида“ в София на 4-годишна възраст. В последствие предпочита да се изявява с графика и главно с широко форматни отпечатъци. Като ученичка в НУИИ печели награда – едногодишна стипендия на Министерството на културата в престижния Младежки конкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн с графично произведение – линогравюра, която също ще присъства в експозицията. Изложбата, „Прозорци във времето“ също е в резултат от награда за „Млад автор“ в Национална графична изложба „Графичен форум“. Авторката твори в сферата нa грaфиката и живописта. Пeчели нaгради зa графика в национални конкурси, участва в международни биеналета и триеналета на графиката в Китай, Tайван, Полша, Сърбия, Cеверна Mакедония и България.

Заглавието на представената експозиция „Прозорци във времето“ се базира на няколко пласта идеи. Базисният пласт се гради на идеята, че действително известна част от произведенията, в различни техники, но преобладаващо живопис, са на тема прозорци по-реалистично или по-декоративно, абстрактно изпълнени. Шестте големи платна са част от дипломната работа в НУИИ „Ил. Петров“ на Ивон Кючукова, която е на тема „Прозорци“. Проблемът със светлините и хвърлените сенки от прозорците, техните отражения и продължения в пространството и перспектива е сложен и интересен, както и опозицията вътрешно – външно пространство. Външното пространство, погледнато като през прозорец на времето, е представено чрез пейзажи с природни състояния, а вътрешното пространство – чрез живописните платна с най-различни натюрморти в маслена техника. Темата е доразвита в графични превъплъщения с интерпретация на проблема за граничните пространства отвътре навън. По-голяма част от произведенията са графични отпечатъци с пейзажи в техника висок печат – линогравюра и колаграфия, има и рисунки с туш и въглен. Графичните отпечатъци символично и визуално са оформени като прозорци, в които отпечатаната матрица е квадратна с размери 70/70см., а бялото поле от хартията е само отгоре и отдолу. Някои отпечатъци с размер 100/70см. са печатани на живо без никакво бяло поле като безкрайни пейзажи без рамка, но с идея за гледна точка като през прозорец отворен към света навън.

Темата „Прозорци във времето“ притежава и философска общочовешка обхватност на идеята за изкуството като своеобразен прозорец към различни светове: мирогледа на автора и светогледа на зрителя като неотменен реципиент в задължителния двустранен процес на живота на творбата. Макар често да се явява като самоцел на своя създател, тя не може да съществува еднозначно. В живота на творбата има две страни – идеята на художника и прочита на отсрещната страна – зрителя. Посланията никога не се четат еднозначно. Всеки възприемащ изкуството може да го разбере по различен начин според своето мислене, емоционална нагласа, култура и т.н. Но именно в това е забележителната същност на изкуството, на възможността да провокира мисленето, чувствата на едно духовно ниво. Художествените творби са прозорци във времето и в исторически план. Те комуникират независимо от пространствено времевите ограничения. Без проблеми възприемаме артефакти от преди векове и те ни въздействат като, че са създадени днес и ние съзерцаваме през неповторим прозорец на времето. Художниците, създавайки своите произведения хвърлят послание към идните поколения. Всеизвестна е максимата: „Животът е кратък, изкуството е вечно“.

Поканени са всички ценители на художественото изкуство да се насладят на графиките и живописните картини на Ивон Кючукова като през прозорци на времето и да навлязат в един друг интересен, провокативен духовен свят на изкуството, непознаващ граници и ограничения.

Информацията е предоставена от д-р Николинка Климукова, изкуствовед, чрез Изложбена зала „Лубор Байер“.

