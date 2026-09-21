Изложбата „Звук и цвят“ събира десет български художници в Бургас

28-ото издание на традиционната експозиция ще бъде открито на 22 септември в Галерия-музей „Георги Баев“

Жителите и гостите на Бургас ще могат да посетят 28-ото издание на изложбата „Звук и цвят“, която ще бъде открита на 22 септември от 18:00 часа в Галерия-музей „Георги Баев“.

Експозицията представя произведенията, създадени по време на тазгодишния артистичен пленер, вдъхновен от природата на Странджа и морския бряг. Организатори са Галерия-музей „Георги Баев“ и Дарик Радио Бургас.

Началото на пленера „Звук и цвят“ е поставено през 1999 г. През годините инициативата е обединила над 190 утвърдени автори от различни поколения и е създала колекция от повече от 600 произведения на съвременното българско изкуство.

По традиция творбите от пленера се показват първо пред бургаската публика именно на 22 септември – Деня на независимостта на България.

В тазгодишното издание участват Гергана Минкова, Димитър Павлов, Димо Колибаров, Калия Калъчева, Кристина Вътова, Петра Димитрова, Румен Атанасов, Стефан Божков, Юлиана Текова и Юлий Таков.

Художниците ще присъстват на официалното откриване, което ще даде възможност на посетителите да се срещнат и разговарят с тях.

Изложбата ще остане отворена за посетители до 22 октомври в Галерия-музей „Георги Баев“ на бул. „Демокрация“ №6 в Бургас.

Входът е свободен.