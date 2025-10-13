Изложбата „Град и вътрешен свят“ –фотографията като път към споделяне и разбиране

Гостуващата фотоизложба „Град и вътрешен свят“ може да се разгледа до 15 октомври във фоайето на първия етаж на Културен дом НХК.

Изложбата е резултат от творческия процес на хора с психични затруднения, които, с подкрепата на Софийска фотографска школа, са заснели сгради, детайли и кътчета от София, през своя личен и емоционален поглед.

Снимките разкриват не само архитектурата на града, но и вътрешните светове на хората зад обектива – едновременно крехки и силни, търсещи смисъл, връзка и изразяване.

Целта на изложбата е да даде платформа за глас на хора, които често остават невидими за обществото, и да насърчи по-широк разговор за психичното здраве, приобщаването и силата на изкуството като форма на подкрепа.

„Тази изложба не е просто художествен проект. Тя е покана към обществото да види отвъд диагнозите – да види човека, неговия поглед и неговата перспектива“, споделят организаторите.

Събитието се осъществява в партньорство между Община Бургас и Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“.

