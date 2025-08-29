Изложба с творбите от деветото издание на Международен арт пленер „Безгранично изкуство“ изпъстри Културен център „Стара Загора“

Началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова: „Община Стара Загора подава ръка и застава зад всеки, който има силата да мечтае и силата да устои на мечтите си“

„Благодаря на организаторите в лицето на Антония Коева и Светлозар Недев за това респектиращо по обем, по мащаб и значимост събитие в културния живот на Стара Загора. Времето от девет години, в които този пленер порасна е време, за което едно дете съзрява“.

С тези думи началникът на отдел „Култура“ към Община Стара Загора Диана Атанасова отправи приветствие и откри днес изложба с творбите от деветото издание на Международен арт пленер „Безгранично изкуство“. Тя благодари и за дарените на Художествената галерия творби и обогатяването на фонда ѝ.

„Когато застанем пред вълшебството на създадените творби, на това партньорство, което се ражда, този реверанс към града ни, който многократно художници, които са участвали правят, изказвам дълбока благодарност от името на Общината и ръководството. Този форум е уважаван, почитан и ценен, не само от нас като организатори и домакини, но и от всички, които се включват в него. Той се разширява с времето и обогатява културната палитра на града ни“, каза Диана Атанасова и пожела на домакините да не спират да мечтаят и да продължават напред. „Община Стара Загора подава ръка и застава зад всеки, който има силата да мечтае и силата да устои на мечтите си“, увери началникът на отдел „Култура“.

Гостите на събитието бяха приветствани от Антония Коева, председател на фондация „Темида арт“. „Същинската емблема на Фондацията е арт пленерът „Безгранично изкуство“, който тази година се провежда в юбилейната ни десета година и това издание е специално за нас“, сподели Антония Коева пред присъстващите и допълни, че над 100 произведения от досегашните издания на Пленера са дарени на старозагорската Художествена галерия.

Диана Атанасова, от името на Общината, получи плакет и благодарствена грамота за принос в осъществяването Пленера.

На всички участници бяха връчени плакети, грамоти и сертификати за участие.

Пленерът стартира в седмицата 25-31 август 2025 г. и в него участие взеха творци от България, Турция, Азербайджан, Гърция и Великобритания.

Представени бяха над 50 творби, сред които и картините от творческата школа по живопис, водена по време на пленера от доц. Йордан Йорданов, преподавател във ВТУ „Кирил и Методий“ – Велико Търново.

На изложбата бяха подредени творби на авторите от България – доц. Йордан Йорданов, д-р Петър Петров, Светлозар Недев, Теменуга Димова, Иван Гайдаров, Радомира Вълкова, Соня Кючукова, Павлина Копано. Участници в пленера от Турция са Гюлчин Онтас, Ершин Каякчи и Селда Мант. Представителите на Азербайджан са Интигам Агаев и Намиг Исмиелдзе; на Гърция – Мария Сидери и на Великобритания – Дейвид Шиърс и Малкъм Хейг.

Куратор на изложбата, също и участник в нея, е старозагорският художник Светлозар Недев.

По време на своето гостуване в Стара Загора, пленеристите съвместиха своята творческа дейност с посещение на културни обекти в града. Домакините им представиха Регионалния исторически музей, Музея на религиите и късноантичните мозайки от ІV-VІ век в Централната поща.

Форумът се организира от Фондация Център за правно и културно застъпничество „Темида Арт“ – Стара Загора, с подкрепата на Община Стара Загора и Тракийски университет – Стара Загора.

Форумът е част от фонд „Култура“ на Община Стара Загора, която има за цел да стимулира развитието на значими културни инициативи и създаването на многообразен висококачествен културен продукт за местната общност и гостите на града.

На отриването на изложбата присъстваха още представители на НПО, творци и много граждани.

Facebook

Twitter



Shares