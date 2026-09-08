Изложба представя творбите от XVII Национален пленер по живопис „Шуменско плато“

Десет художници от Шумен и страната участваха в тазгодишното издание, а експозицията може да бъде разгледана до 15 септември

Изложба с творбите на участниците в XVII издание на Националния пленер по живопис „Шуменско плато“ беше открита в Художествената галерия „Елена Карамихайлова“ в Шумен.

Експозицията е разположена на първия етаж на галерията и представя произведенията, създадени по време на творческите дни на пленера.

Десет художници участваха в пленера

В тазгодишното издание се включиха общо десет художници от Шумен и други градове на страната.

Всеки от участниците получи по две платна за работа. Едната от създадените творби остава във фонда на Община Шумен, а другата – за нейния автор. Едно от произведенията ще бъде избрано и за фонда на Художествената галерия „Елена Карамихайлова“.

По време на официалното откриване на изложбата художниците получиха дипломи за участието си в пленера.

От страната се включиха Милена Младенова от Бяла, Татяна Полихронова от Стара Загора, Николай Тодоров от Добрич, Петър Тепсизов от Ямбол и Пламен Овчаров от Русе.

Дружеството на шуменските художници беше представено от Борислава Борисова, Ивелина Иванова, Надежда Русева, Теменуга Христова и Радослав Ценов.

Творчески срещи и нови приятелства

Участниците споделиха удовлетворението си от творческите дни в Шумен. Освен възможността да работят и да представят своя поглед чрез живописта, художниците са имали време да се запознаят по-добре с града и региона.

Пленерът се е превърнал и в пространство за професионален обмен, общуване и създаване на нови приятелства между авторите от различни части на страната.

Националният пленер по живопис „Шуменско плато“ се организира от Община Шумен и Дружеството на шуменските художници.

Изложбата с произведенията от XVII издание може да бъде разгледана от жителите и гостите на Шумен до 15 септември 2026 г.