изложба пленер

Празничните дни на Хасково, посветени на 8 септември- Рождество на Пресвета Богородица и Ден на Хасково, започват с живопис и цветна палитра от емоции от красивия ни град.

Тази вечер от 18,00 часа в галерия „Форум“ ще бъде открита изложбата от творби, създадени по време на Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“ `2025.

Община Хасково кани всички любители и ценители на изкуството да се насладят на уникалните живописни платна на художниците- участници в пленера.

Колоритният послеслов на Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“ е утре, 2 септември, когато от 10,00 часа пред галерия „Форум“ ще се проведе Трети минипленер за деца. Малките художници от Хасково ще рисуват на открито по темата, която вдъхнови доказаните имена в българската живопис.

От днес Хасково е още по-цветен и красив, защото празнува – 8 септември- Рождество на Пресвета Богородица.

Цялата програма на Община Хасково вижте на сайта haskovo.bg.

https://www.haskovo.bg/bg/novini/haskovo-praznuva-svoya-den-8-septemvri-s-praznichna-programa-gosti-i-slanchevo-nastroenie

