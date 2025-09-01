изложба пленер
Празничните дни на Хасково, посветени на 8 септември- Рождество на Пресвета Богородица и Ден на Хасково, започват с живопис и цветна палитра от емоции от красивия ни град.
Тази вечер от 18,00 часа в галерия „Форум“ ще бъде открита изложбата от творби, създадени по време на Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“ `2025.
Община Хасково кани всички любители и ценители на изкуството да се насладят на уникалните живописни платна на художниците- участници в пленера.
Колоритният послеслов на Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“ е утре, 2 септември, когато от 10,00 часа пред галерия „Форум“ ще се проведе Трети минипленер за деца. Малките художници от Хасково ще рисуват на открито по темата, която вдъхнови доказаните имена в българската живопис.
От днес Хасково е още по-цветен и красив, защото празнува – 8 септември- Рождество на Пресвета Богородица.
Цялата програма на Община Хасково вижте на сайта haskovo.bg.