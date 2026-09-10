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Изложба от Международния пленер за акварел „Никола Маринов“ откриват днес в Търговище

Недялко Тенев

Експозицията представя произведенията, създадени по време на 26-ото издание на международния форум

Днес, 10 септември, от 17:30 часа в Художествена галерия „Никола Маринов“ в Търговище ще бъде открита изложба с произведенията, създадени по време на 26-ия Международен пленер за акварел „Никола Маринов“.

Експозицията представя творбите, създадени от участниците в тазгодишното издание на пленера, и дава възможност на публиката да се запознае с различните авторски интерпретации и техники в акварелното изкуство.

Официалното откриване е от 17:30 часа в Художествена галерия „Никола Маринов“.

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