Изложба на майстора на камъка – проф. Кирил Мескин се открива днес в Бургас

Изложба на майстора на камъка проф. Кирил Мескин се открива тази вечер в галерия „Пролет“.

Експозицията може да се разгледа до 12 декември.

За него Светлин Русев е писал: „Кирил Мескин е от тези странни художници, които природата създава като част от себе си, които живеят в нея и чрез нейната материя и форма ни изпращат послания за нейния вътрешен живот. В този привидно затворен творец, чужд на светската суета и показност, има нещо от онези майстори, които сами са си вадили и пренасяли камъка от далечни кариери, сами са го обработвали, моделирали и изграждали чудните архитектурно-пластични видения на народната душа. Времето, стихийните природни и съдбовни бедствия, пласт върху пласт, са натрупвали и изграждали онези скъпоценни камъни, които грижовната ръка на скулптора е изчистила, милвала и галила, докато е останала само паметта на времето и душата на твореца.“

Кирил Мескин е роден на 23 май 1943 година. Завършва скулптура при проф. Васил Стоилов и Панайот Димитров.

Професор във Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Награди:

2012г. – Първа награда за скулптура в конкурса *Национални награди на Алианс България*

2008г. – Първа награда за скулптура в конкурса *Национални награди на Алианс България* – регион Плевен

2002г. – Голямата награда на първото биенале на малките форми гр.Плевен

1996г. – Национален конкурс за паметник на загиналите във войните, гр.Горна Оряховица

1994г. – Награда за скулптура на Съюза на българските художници

1991г.- Национален конкурс за паметник на загиналите във войните, гр.Бургас

Изпълнени проекти-избрано

2008г. – *Послание*, гр. Сакурагава, Япония

*Любов* и *Японска импресия*- Музей на камъка*, област Ивасе, Префектура Ибараки, Япония

*Мадона* – Катедрален храм, гр. Есен, Германия

*Сътворение* – скулптурен парк Юго Вутен, Белгия

Паметен знак *100 години независима България*, гр. Плевен

2007г. – *Дева Мария от Фатима*, /многофигурна композиция/, Католически храм, гр.Плевен, България

2001г. – *Послание*, Парк Оборище, гр.София, България

1977г. – *Фриз*, /първия архитектурен пръстен/ на Панорама Плевенска епопея, гр.Плевен, България

1977г. – Паметник костница, гр. Пордим

1972г. – *Берачка* / градинска пластика, гр. Плевен

Негови творби са притежание на Националната художествена галерия, Софийска градска художествена галерия, Правителствена резиденция – Бояна, частни колекции в България, Норвегия, Холандия, Франция, Галерия-Банка Шпаркасе, Германия; Колекция Юго Вутен, Белгия; Колекция Кати и Джеймс Пардю, САЩ; Музей на камъка, Префектура Ибасаки, Япония

