Изложба “Мъглижката гробница“ ще бъде открита в Казанлък

На 28 август (четвъртък) от 17:30 ч. в Културно-информационния център на гр. Казанлък ще бъде открита изложбата “Мъглижката гробница“.

Събитието е посветено на 90-годишнината на един от нейните проучватели – проф. Людмил Гетов, както и на 60 години от откриването на самата гробница.

Експозицията включва 14 табла, които представят историята на проучването, особеностите на плана, архитектурата и богатата ѝ украса, етапите на строителството и използването ѝ.

Посетителите ще могат да научат повече за времето, в което е изградена и ползвана гробницата, както и за нейното място в групата на тухлените гробници – уникален строителен феномен, характерен за Казанлъшката долина.

Изложбата е резултат от сътрудничеството между Исторически музей “Искра“ – Казанлък и катедра “Археология“ при Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски“. Куратори на изложбата са доц. д-р Даниела Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“) и Меглена Първин (ИМ “Искра“).

