четвъртък, ноември 6, 2025
Последни:
Региона

Изложба живопис подреди в Плевен Димитър Чолаков

Редактор

 Изложба живописни творби на Димитър Чолаков ще бъде показана днес в плевенската Художествена галерия „Илия Бешков“.

Експозицията ще бъде открита в 17.00 часа.

     Димитър Чолаков е роден 1954 год. в Попово. През 1973 год. завършва Художествената гимназия в София, а през 1981 год. – специалност „Живопис“ при акад. Светлин Русев в Националната художествена академия. От 1990 до 2013 год. е директор на ХГ „Никола Маринов“ – Търговище. От 2002 год. е доцент, а от 2006 год. – професор по живопис в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, катедра „Визуални изкуства“.

     Творческата биография на Димитър Чолаков включва многобройни участия в групови изложби, пленери, конференции, има и над 80 самостоятелни изложби. За своите постижения има и множество награди, последната от която през 2023 год. – Национална награда „Владимир Димитров – Майстора“.

Интересно от мрежата

Вижте още

„Духът на Грузия“ завладява тази вечер пловдивската зала „С.И.Л.А.“

Редактор

Силистра отбеляза 85 години от подписването на Крайовския договор

Редактор

Малко над 150 деца започнаха новата учебна година  в ОУ „Алеко Константинов“

Редактор

Pin It on Pinterest