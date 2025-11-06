Изложба живопис подреди в Плевен Димитър Чолаков

Изложба живописни творби на Димитър Чолаков ще бъде показана днес в плевенската Художествена галерия „Илия Бешков“.

Експозицията ще бъде открита в 17.00 часа.

Димитър Чолаков е роден 1954 год. в Попово. През 1973 год. завършва Художествената гимназия в София, а през 1981 год. – специалност „Живопис“ при акад. Светлин Русев в Националната художествена академия. От 1990 до 2013 год. е директор на ХГ „Никола Маринов“ – Търговище. От 2002 год. е доцент, а от 2006 год. – професор по живопис в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, катедра „Визуални изкуства“.

Творческата биография на Димитър Чолаков включва многобройни участия в групови изложби, пленери, конференции, има и над 80 самостоятелни изложби. За своите постижения има и множество награди, последната от която през 2023 год. – Национална награда „Владимир Димитров – Майстора“.

