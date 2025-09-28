„Изкуство в светлина“ Анастасия Кметова

Премиера на албум, посветен на живота и творчеството на голямата пловдивска керамичка Анастасия Кметова ще бъде представен във фойаето на Библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, които са домакин на събитието и партньори на албума. На 2 октомври от 18 ч.

Премиера на албум „Изкуство в светлина“ за Анастасия Кметова ще бъде представен в Пловдив Албумът се издава със средства на наследниците на художничката и ще бъде представен на 2 октомври от 18 ч. във фоайето на библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив.

Творецът- експериментатор Анастасия Кметова оставя изключително разнообразно пластично творчество. Един от най-ярките ѝ творчески похвати е оцветяването на вече създадените пластични творби, като по този начин те заживяват и в цвят. В албума намират място и духовните ѝ търсения – публикувани са нейни статии, спомени за нея, интервюта, мисли за творчеството и творците, за религията, за смисъла. Издателите изказват благодарност на Регионална библиотека „Иван Вазов“, която предостави оригинални снимки на проекти и произведения на художничката.

Книгата се издава с финансиране от наследниците на Анастасия Кметова Боян Кметов и Боян Чинков.

Албумът ще бъде представен от художника Жорж Трак и редактора на албума Ваня Недева, издателство „Нюзарт“.

В книгата ще можем да се докоснем и до духовните търсения на Анастасия Кметова чрез нейни статии и публикации за изкуството, за ролята на художниците, за религията и семейството.

Каним приятели и познати, както и ценители на изкуството на Анастасия Кметова – творец, оставил изключителна следа в керамичното изкуство и в архитектурния дизайн на Пловдив.

Опитахме да представим не само творчеството на художничката – присъстват всички проекти и произведения, но и Анастасия като непокорен дух, новатор, творец с и високи изисквания към себе и изкуството.

Албумът е втората книга на издателство „Нюзарт“. През 2023 г издадохме посмъртно книгата с поезия на Анастасия Кметова „Как да търся светлината?“.







