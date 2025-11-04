Изкуствена неравност е поставена на ул. „Търговска“ в Ямбол

На улица „Търговска“ в Ямбол, в участъка между кръстовището при ОУ „Христо Смирненски“ и кръговото кръстовище до комплекс „Зорница“, беше изградена изкуствена неравност тип „полегнал полицай“.

Мярката е предприета след подадена молба и приложена подписка от живущите.

В своето искане жителите посочват, че автомобилният поток в този участък се е увеличил значително, а моторни превозни средства често се движат с висока скорост, което го прави опасен и шумен за хората в района. Поради това те настояват за поставянето на изкуствена неравност с цел ограничаване на скоростта.

Предложението е разгледано и одобрено от Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, в която участват представители на Община Ямбол, Областно пътно управление, „Пътна полиция“ и „Автомобилна администрация“ и др.

Новата изкуствена неравност ще допринесе за по-спокойно движение и по-висока безопасност на всички преминаващи, включително учениците от близкото училище.

Предстои поставяне и на други изкуствени неравности в града, като графикът е съобразен с планираните ремонти по уличната мрежа.

Facebook

Twitter



Shares