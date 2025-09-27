Изключително богата програма предлага фестивалът „Младите в театъра“ 2025 в Ловеч

Изключително богата програма предлага предстоящото четиринадесето издание на фестивала „Младите в театъра“ 2025 в Ловеч.

Освен шестте спектакъла за първи път ще има съпътстваща програма от концерти, премиери на книга, изложба и уъркшоп.

Откриването е на 7 октомври, вторник, със спектакъла „Без резерви“ от Жорди Галсерон на ДКТ „Константин Величков“ – Пазарджик. Началото е от 18.00 часа в Ловчанско читалище „Наука – 1870“. През следващите дни до 13 октомври следват „Алиса в страната на чудесата“ на сдружение „Безумие“ , „Хензел и Гретел“ на ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен, „Нечовек“ на НТ „Иван Вазов“, „Човек изчезва през Фаустцена“ на ДТ-Ловеч и „Анна – непоправимата“ на Оренда Арт център, посветен на Анна Политковская. Всички спектакли са от 18.00 часа, само последният е от 18.30 часа. Освен в читалището част от представленията са в камерната зала на Драматичен театър „Борис Луканов“ – Ловеч, който е организатор на събитието.

Съпътстващата програма включва музикални вечери на открито пред сградата на театъра. Предвидени са концерти на групата „Живи и здрави“, изпълнения на Лъчезар Кацарски, на Маринела Дочева и Живко Петков, на „Русита Акустик“. Ще бъде открита документална изложба, посветена на 100 години от раждането на Георги Парцалев. На 13 октомври от 17.00 часа ще бъде представена книгата „Катя Паскалева. Тишина от думи“ с автор Георги Тошев в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“. В дните на фестивала ще се проведе уъркшоп „Карнавал“ по текстове на Димитър Димов, като на 10 октомври на различни места в града ще можете да видите откъси от работата на актьорите.

Фестивалът „Младите в театъра” 2025 се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на култура. Събитието има за цел да открива, популяризира и подпомага млади творци в театралното изкуство. Уникалността на този форум го поддържа жив през годините, като първият фест се е провел през 1985 г.

