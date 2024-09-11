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Изгубихме големия скулптор Огнян Петков

Редактор

Бургас изгуби голямо име в сферата на изкуството – световнопризнатия скулптор -Огнян Петков.

Кметът Димитър Николов изказва съболезнования на неговите близки, приятели и колеги.

„Всички скърбим за загубата на обичания и уважаван от всички нас и изключително талантлив Огнян Петков.

Той ще бъде запомнен с удивителния си и  неповторим творчески почерк.

Огнян Петков влагаше цялото си сърце и душа в своите творчески проекти, а въображението и таланта му ги превърнаха в естетически и символични послания за поколенията.

Поклон пред светлата му памет.“

Огнян Петков  има многобройни изяви в Германия, Франция, Чехия, Русия.

Нигови творби са притежание на президентите Бил Клинтън и Кирсан Илюмжинов, Колекция „Жорж Екли“, Колекция „Българска скулптура“ на Министерство но външните работи.

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