Изградено е кабелното трасе за зарядните станции на новите електробуси

Завърши изграждането на кабелното трасе за зарядните станции, чрез които ще се захранват новите електробуси по проекта за екологосъобразна мобилност в общините Габрово и Севлиево.

Трасето обслужва два подобекта в Габрово. Първият се намира на Автогарата, където са разположени две зарядни станции, а вторият е при автобусното депо на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, където към електроразпределителната мрежа са присъединени пет станции.

Дейностите са на обща стойност 295 674 лева, изпълнител на договора е великотърновската фирма „Етра-ЕЛ“ ООД. Средствата са осигурени по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Изграждането на тази инфраструктура е важна стъпка към развитието на екологичен градски транспорт и намаляване на въглеродните емисии.

Проектът за екологосъобразна мобилност включва общо девет екоавтобуса и седем зарядни станции. В края на миналата година бяха доставени пет 7-метрови електробуса, а през месец август пристигнаха два 12-метрови електрически автобуса. Превозните средства вече са в движение по улиците на Габрово, част от тях обслужват междуселищните линии в посока Севлиево, а тези с по-дълъг пробег изпълняват и курсове до София.

До края на 2025 година се очаква доставката на още два високоподови електрически автобуса с дължина 12 метра. В Габрово ще бъде внедрена и система за електронно таксуване на пътниците, която ще улесни достъпа до услугата и ще подобри контрола. В Севлиево се извършват дейности по допълнително осветяване на 60 пешеходни пътеки и изграждане на велосипедна алея.

Проектът се реализира в партньорство между Община Габрово, Община Севлиево и „Общински пътнически транспорт“ ЕООД – Габрово. Продължителността му е до 22 април 2026 г.

Facebook

Twitter



Shares