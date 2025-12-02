Издателство „Летера“ представя книга на д-р Стефан Шивачев за арх. Пиетро Монтани

Издателство „Летера“ кани пловдивчани и гости на града на премиерата на книгата „Пиетро Монтани – делото на един италиански архитект в България“ от д-р Стефан Шивачев.

Премиерата ще се състои на 10 декември 2025 г. от 17:30 часа в зала „Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив. Книгата ще представи д-р Петко Георгиев.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“.

Творбата е първото цялостно изследване, посветено на забележителната личност на архитект Пиетро Монтани – главен архитект на Източна Румелия и автор на част от най-представителните обществени сгради в Пловдив от втората половина на XIX век. Изданието събира и представя непознати архиви, документи и художествени творби на Монтани, включително негови живописни платна, архитектурни проекти и семейни материали, съхранени от наследниците му.

Книгата запълва важна празнина в познанието за архитектурното и културно наследство на Пловдив и отдава заслужено място на една фигура, която дълго време е оставала в сянка въпреки значимия си принос към облика на града.

Вход свободен!

