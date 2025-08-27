Избрана е фирмата за доставка на пелетни камини по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“

Прогнозното количество на доставка на отоплителни устройства по договора е: 160 броя топловъздушни пелетни камини със затворена горивна камера; 48 броя пелетни камини с водна риза заедно с 11 броя пелетни котли; 225 стоманени панелни радиатора

Седем фирми са подали документи по откритата процедура на Община Шумен за „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на топловъздушни пелетни камини със затворена горивна камера, пелетни камини с водна риза, заедно с пелетни котли и стоманени панелни радиатори“ по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“.

Тричленна комисия от експерти от администрацията класира кандидатствалите, отчитайки техническите и финансови показатели на предложеното. Според комплексната оценка предложението на фирма „НЕС – НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“ ООД е най-добро и фирмата е избрана за изпълнител за доставката. Решението на комисията не е обжалвано в указания от закона срок.

Следващата стъпка е представяне на документи от изпълнителя и сключване на рамково споразумение с Община Шумен, което следва да стане в едномесечен срок.

Прогнозното количество на доставка на отоплителни устройства по тази позиция е: 160 броя топловъздушни пелетни камини със затворена горивна камера; 48 броя пелетни камини с водна риза заедно с 11 броя пелетни котли; 225 стоманени панелни радиатора.

Към 31 май 2025 г., когато приключи първият етап за подаване на заявления от граждани, интересът за посочените топлоуреди е: за топловъздушни пелетни камини – подадени 19 заявления; за пелетни камини с водна риза са подадени 63 заявления, пелетни котли – заявени са 67, панелни радиатори – заявени са 222. При уредите, където предвиденото количество по проекта е по-малко от получените заявления, ще се направи вътрешно класиране на желаещите.

Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

