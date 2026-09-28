Избраха ново ръководство на ВиК – Добрич

Даниел Похомов, Людмила Чакърова и Богомил Димов влизат в новия Съвет на директорите на дружеството

Нов състав на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД беше избран на проведеното днес, 28 септември 2026 г., общо събрание на акционерите на дружеството.

В новото ръководство влизат Даниел Похомов, Людмила Чакърова и Богомил Димов.

Преди избора общото събрание освободи досегашното ръководство – изпълнителния директор Хари Павлов и членовете на Съвета на директорите Николай Николов и Николай Дърлянов.

На новия състав е възложено, след вписването му в Търговския регистър, да избере измежду своите членове председател и изпълнителен директор на ВиК – Добрич.

Кои са новите членове на ръководството?

Даниел Похомов е инженер и има дългогодишен опит във ВиК сектора. В продължение на 10 години работи във „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. Бил е началник на ВиК район Шабла, а впоследствие и на обединения район Каварна–Шабла.

Людмила Чакърова е икономист, предприемач и мениджър. Има опит като управител на фирми в областта на туризма и консултантските услуги.

Богомил Димов е юрист, като през последните години е натрупал и мениджърски опит във фирми, занимаващи се със счетоводни услуги и строителство.

„Български ВиК холдинг“ държи над 97% от капитала

Основен акционер във „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е „Български ВиК холдинг“ ЕАД, който притежава 97,32% от капитала.

Останалите 2,68% са собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

ВиК – Добрич осъществява дейност на територията на цялата област Добрич с площ от 4719,7 кв. км.

В обслужваната територия попадат общините Добрич-град, Добричка, Генерал Тошево, Балчик, Каварна, Шабла, Тервел и Крушари, в които живеят общо около 146,5 хил. души.