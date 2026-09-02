Избраха 22-те финалистки за „Царица Августиада 2026“

Финалистките бяха избрани сред рекордните 85 кандидатки, а новата носителка на короната ще стане ясна на 25 септември

Двадесет и две момичета продължават към финалния етап на конкурса „Царица Августиада 2026“ в Стара Загора. Те бяха избрани сред рекордните 85 кандидатки, заявили желание за участие тази година.

Финалистките бяха определени след кастинг в Държавна опера – Стара Загора от четиричленно жури. Новата носителка на короната ще бъде избрана на 25 септември по време на официалното откриване на XIV Фестивал на виното и културното наследство „Августиада“.

Публиката също ще избере своя фаворитка

През следващите дни предстои професионална фотосесия на 22-те финалистки. Всяка от тях ще бъде представена с индивидуална визитка в социалните мрежи, където публиката ще може да гласува и да определи носителката на отличието „Момиче на публиката“.

До финала участничките ще се включат и в различни инициативи, свързани с основните теми на фестивала – вино, гастрономия, история и културно наследство. Те ще се запознаят с пътя на виното от гроздето до готовия продукт, ще участват в занимания по месене на хляб и ще посетят знакови исторически и културни места в Стара Загора.

Короната ще бъде връчена на Античната улица

„Царица Августиада 2026“ ще бъде избрана на Античната улица на „Августа Траяна“ пред Регионалния исторически музей.

XIV Фестивал на виното и културното наследство „Августиада“ ще се проведе от 25 до 27 септември с подкрепата на Община Стара Загора. В рамките на три дни форумът ще събере винопроизводители, представители на гастрономията и туризма и почитатели на културното наследство.