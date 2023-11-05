Избирателна активност в област Хасково към 16:00 ч.
|ОБЛАСТ ХАСКОВО
|БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ във 2 ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 5 НОЕМВРИ 2023 г.
|Област Хасково
|Брой избиратели
|Брой гласували избиратели
|към 11.00 ч.
|избир. активност %
|към 16.00 ч.
|избир. активност %
|Димитровград
|4799
|1164
|24,26
|2412
|50,26
|Симеоновград
|6609
|1213
|18,35
|2701
|40,87
|Тополовград
|366
|80
|21,86
|199
|54,37
|Хасково
|75951
|7873
|10,37
|19957
|26,28
|ОБЩО:
|87725
|10330
|11,78
|25269
|28,80