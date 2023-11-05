неделя, ноември 5, 2023
Последни:
Региона

Избирателна активност в област Хасково към 16:00 ч.

Редактор
ОБЛАСТ ХАСКОВО
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ във 2 ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 5  НОЕМВРИ 2023 г. 
Област ХасковоБрой избирателиБрой гласували избиратели
към 11.00 ч. избир. активност % към 16.00 ч. избир. активност % 
Димитровград4799116424,26241250,26
Симеоновград6609121318,35270140,87
Тополовград3668021,8619954,37
Хасково75951787310,371995726,28
ОБЩО:877251033011,782526928,80

Интересно от мрежата

Вижте още

РИМ – Бургас възстановява своята образователна програма „Опознай Бургас“

Редактор

Въпреки предупрежденията на Община Ловеч до болницата да си оправи канализацията, нищо не е предприето

Редактор

Георги Георгиев: Продължаваме хуманната ни инициатива за ранната дефибрилация

Редактор

Pin It on Pinterest