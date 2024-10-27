Избирателна активност – 16 и 17 МИР – към 11 часа

Избирателната активност на изборите е 6,03% за Пловдив – град. От общо 303 798 гласоподаватели, своя вот са дали – 18 316 души. Най-висока е в район „Централен“ – 6.99%, следван от „Западен“ – 6.84, а най-ниска е район „Източен“ – 4.74%. В останалите са: „Северен“ – 5.44%, „Южен“ – 6.07%, „Тракия“ – 5.85%.

В Пловдив-област избирателната активност е по-висока – 8.61%.

Най-висок е процентът на гласувалите в Община Брезово – 14.97%, следвана от Лъки – 11.59 %, а най-нисък е в Община Раковски – 4.51%.

Брой избиратели ГРАО Избирателна активност към 11 часа Пловдив- град 303 798 6.03% Пловдив- област 288 995 8.61%

Брой избиратели ГРАО Избирателна активност към 11 часа Асеновград 57 869 10.71% Брезово 4930 14.97% Калояново 9045 9.02% Карлово 43 325 9.24% Кричим 7171 8.13% Куклен 6309 9.10% Лъки 2122 11.59% Марица 25 834 7.68% Перущица 4113 8.12% Първомай 22 012 6.98% Раковски 21 928 4.51% Родопи 28 363 8.02% Садово 12 117 7.39% Сопот 8630 9.54% Стамболийски 17 585 7.27% Съединение 7777 6.99% Хисаря 9866 10.72% общо 288 995 8.61%

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