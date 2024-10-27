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Избирателна активност – 16 и 17 МИР – към 11 часа

Редактор

Избирателната активност на изборите е 6,03% за Пловдив – град. От общо 303 798 гласоподаватели, своя вот са дали – 18 316  души. Най-висока е в район „Централен“ – 6.99%, следван от „Западен“ – 6.84, а най-ниска е  район „Източен“ – 4.74%. В останалите са: „Северен“ – 5.44%, „Южен“ – 6.07%, „Тракия“ – 5.85%. 

В Пловдив-област избирателната активност е по-висока – 8.61%. 

Най-висок е процентът на гласувалите в Община Брезово – 14.97%, следвана от Лъки  – 11.59 %, а най-нисък е в Община Раковски – 4.51%.

 Брой избирателиГРАОИзбирателна активност към 11 часа
Пловдив-град303 7986.03%
Пловдив-област288 9958.61%
 Брой избирателиГРАОИзбирателна активност към 11 часа 
Асеновград 57 86910.71%
Брезово493014.97%
Калояново90459.02%
Карлово43 3259.24%
Кричим71718.13%
Куклен63099.10%
Лъки212211.59%
Марица25 8347.68%
Перущица41138.12%
Първомай22 0126.98%
Раковски21 9284.51%
Родопи28 3638.02%
Садово12 1177.39%
Сопот86309.54%
Стамболийски17 5857.27%
Съединение77776.99%
Хисаря986610.72%
общо288 9958.61%

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