Избирателна активност – 16 и 17 МИР – към 11 часа
Избирателната активност на изборите е 6,03% за Пловдив – град. От общо 303 798 гласоподаватели, своя вот са дали – 18 316 души. Най-висока е в район „Централен“ – 6.99%, следван от „Западен“ – 6.84, а най-ниска е район „Източен“ – 4.74%. В останалите са: „Северен“ – 5.44%, „Южен“ – 6.07%, „Тракия“ – 5.85%.
В Пловдив-област избирателната активност е по-висока – 8.61%.
Най-висок е процентът на гласувалите в Община Брезово – 14.97%, следвана от Лъки – 11.59 %, а най-нисък е в Община Раковски – 4.51%.
|Брой избирателиГРАО
|Избирателна активност към 11 часа
|Пловдив-град
|303 798
|6.03%
|Пловдив-област
|288 995
|8.61%
|Брой избирателиГРАО
|Избирателна активност към 11 часа
|Асеновград
|57 869
|10.71%
|Брезово
|4930
|14.97%
|Калояново
|9045
|9.02%
|Карлово
|43 325
|9.24%
|Кричим
|7171
|8.13%
|Куклен
|6309
|9.10%
|Лъки
|2122
|11.59%
|Марица
|25 834
|7.68%
|Перущица
|4113
|8.12%
|Първомай
|22 012
|6.98%
|Раковски
|21 928
|4.51%
|Родопи
|28 363
|8.02%
|Садово
|12 117
|7.39%
|Сопот
|8630
|9.54%
|Стамболийски
|17 585
|7.27%
|Съединение
|7777
|6.99%
|Хисаря
|9866
|10.72%
|общо
|288 995
|8.61%