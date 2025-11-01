Ивайло Симеонов, кмет на Елин Пелин: Национална доктрина трябва на България!

Ивайло Симеонов, кмет на Елин Пелин, пред Илиана Беновска в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, фейсбук страницата на предаването “Беновска пита”, профила Iliana Benovska, Радио К2 и Канал 3 на 1-ви ноември 2025 година.

Забраната на празнуване на хелоуин в училища, детски градини и читалища в Елин Пелин.

„Първи ноември, Ден на будителите! С огромно удоволствие се свързвам с кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов! Искам да изразя уважение към вашите възгледи и към категоричния тон, с който не позволявате, няма да кажа на нас, медиите, не се причислявам към това ниво на медиите, които се опитаха да ви дискредитират! Аз се свързвам с Вас с един въпрос – националните идеали, патриотизмът, моралът, кой изгражда и възпитава в България? Питам Ви не само като кмет, а и като човек, като баща, като личност!“, попита водещата Илиана Беновска. Ивайло Симеонов заяви, че младите хора ги възпитаваме ние с поведението си и постъпките си. Той продължи: „Именно това беше целта, да се обърне фокуса към това, което е съществено за нас и тези граници, които трябва да поставяме на нашите деца, за да могат още от малки да растат с ясна национална идентичност и самосъзнание! По отношение на медиите аз смятам, че не всички са еднакви и Вие също го доказвате. Но по-важното е, че вече националните медии се превърнаха в една черна криминална хроника и няма как да не ти се потисне настроението сутрин, когато включиш и се започне с убийства, катастрофи, пребиване с чук и всякакви други неща! Затова ние сменяме фокуса и искаме да възстановим отношението към онези българи, които трябва да са пример, а не на тези, които гледаме по телевизията. За жалост този празник хелоуин го има в много телевизионни предавания, които ние в Елин Пелин не искаме да допускаме!“.

„Аз точно на това искам да обърна внимание, че беше направен опит Ивайло Симеонов да бъде заклеймен от соросоидни прослойки и лица, субекти, които получават пари, не само медии! Че той, видите ли, да му се не види, бил забранил свещения празник хелоуин! А бил го забранил навсякъде! Човекът е регламентирал, че не може да се чества в институциите, върху които Вие, като кмет, имате юрисдикция в Елин Пелин!“, обясни водещата. Събеседникът ѝ отвърна, че това е точно така. Той продължи: „Всеки в неговия си живот е свободен да чества каквото с иска! Казвал съм, че има празник на горенето на вещици в Германия, ако някой в България иска, може и това да направи, стига да не е противозаконно! Но тук не е толкова важен този опит за размиване. По-страшното, което аз се радвам, че се случи, не независимо, че стана със забрана, ние успяхме да спрем това падащо забулване на нашия уникален в света празник, какъвто е Денят на будителите! По-голямата част от нас знаем, че още в далечната 1922 г. на 31 октомври именно МС излиза с постановление и обявява следващия ден 1-ви ноември за Ден на будителите! Но по-важното е защо сме създали този празник. Ние сме излезли от едно дълго робство, което буквално е помазало българската идентичност. След това, влизайки във всякакви междусъседски, междусъюзнически войни ние сме имали нужда от нещо, което да ни обедини. И събирателният образ на всички онези българи, които са ни превели през най-тежките и трудни исторически моменти сме чествали, за да може техният пример, дух и сила да ни даде и на нас по някакъв начин и самочувствието, и увереността, и постоянството, за да можем да отстояваме тази свобода, която е била съвсем крехка към този момент!“.

„Нека да видим картинките от хелоуин, за да видим каква красота, святост и смисъл намираме във вещици и разни символи? Да, келтски празник, не знам какво си, хубаво! Но дали келтите празнуват примерно 24 май?“, попита Беновска. Събеседникът ѝ отвърна, че това няма чак такова значение, в света има най-различни предпочитания. По-важното е да съхраним това, което ни държи на висотата, която българската националност заслужава! Той съобщи, че на 1 ноември в Елин Пелин ще почетат будителите с факелно шествие от 17.30 часа. Отпред винаги вървят хоругвите, свещениците, оркестъра, събират се спортни и самодейни състави, над 1000 човека. „Символът на тази светлина, на това факелно шествие е да покаже, че във всички тъмни исторически моменти, будителите, националните дейци са тези, които са успели да ни преведат, независимо от възраст, вероизповедание, пол или политическа принадлежност! Това е, което трябва да съхраним, а кой какви празници иска да празнува по света за нас не е толкова важно!“, категоричен бе кметът на Елин Пелин.

Агресията сред младите.

„Знам, че Вие имате 5 деца! Питах дали да ходим с ножчета? Показвам едно ножче в момента с риск да ме спрат!“, попита водещата. Ивайло Симеоновотговори, че всичко започна от наглед дребни неща, които позволяваме да се случват. След това обаче установяваме, че има банди в училище, насилие, убийства на деца от деца в молове! И се чудим откъде идва това! А то идва от липсата на пример и от свободията! Децата са много крехки, не винаги осъзнават къде минава границата между доброто и злото! Затова е важен примерът на възрастните!

Дуалното и професионално образование. Липсата на национална доктрина.

„Искам да поговорим по една друга тема, ние радиото и телевизията правим от няколко години, с кратко спиране заради ковида, една кампания за дуално и професионално образование. Вие не сте чужд на темата. Говорим за това за това да се върнат техникумите и училищата по занаяти. Защото ние нямаме работна ръка. Всички са началници, ай ти или не знам какво!“, попита водещата. Ивайло Симеонов отвърна: „Поздравявам Ви за тази тема! Но големият проблем е, че ние нямаме национална доктрина, която да ни дава хоризонт 20-30 години напред. Той продължи: „Ние не знаем какви деца да обучаваме! И най-тревожното е, че когато разговарям с родители къде смятат да продължат образованието на своите деца, най-често срещаният отговор е „нещо с език“! Това ми звучи като „нещо висше“, ако мога да направя този грозен паралел. Но езикът в никакъв случай не е професия. В съвременния свят почти всички деца говорят свободно поне един език. В България професионалното образование трябва да се върне на онова ниво, на което беше. Дуалното обучение е най-важното за днешното образование, да скъси дистанцията от ученическата скамейка до работното място! Затова в изготвянето на образователните програми трябва да участва и бизнеса, за да не подготвяме кадри, от които бизнесът няма нужда! А съобразно прогнозите за развитие на икономиката да подготвяме такива кадри, че да не се окажем в един момент в безпътица и да се налага да вкарваме кадри от Непал, Индия и други страни, а да създаваме условия нашите деца да се реализират и да нямат желание да напускат и да се реализират в други страни!“.

„Ние работим с бизнеса, с властта, с НС, с профсъюзите, с Църквата, и Православната, и Католическата, работим с дипломати, с кметове! Работим на много широк фронт! Бихте ли ни станал партньор?“, попита водещата Илиана Беновска. Ивайло Симеонов отговори „Аз винаги работя за смислени цели, поставил съм си не една и две такива. В смислени каузи винаги се припознавам и вземам активно участие, доколкото ми позволяват силите!“.

„Ще кажа нещо, което ще прозвучи малко двусмислено. Обърнах се към Първа инвестиционна банка за финансово съдействие, за да можем да обиколим повече места, повече училища, да говорим с повече хора! Те ми отговориха, че ще видят дали имат пари! Какво ще кажете?“, попита водещата. Събеседникът ѝ отвърна, че не може да отговаря от името на банката, но се опасява, че малко неща могат да го изненадат!

Водещата пусна на своя гост песента „На прага на живота“, по текст на Александър Петров, музика Косьо Марков, в изпълнение на Боби Косатката, „Тангра“ с думите „Нека да видим каква песен създадохме с покойния Косьо Марков, с поета Александър Петров и ние! Много трудно е да създадеш тематична песен. Стремим се да обхванем децата, родителите и бабите и дядовците, защото и те оказват влияние върху бъдещето на децата!“.

Когато си на прага на живота и времето е цялото пред теб,

Когато търсиш път или посока, за да намериш себе си напред!

На прага, на прага на живота оставаш сам и трябва да решиш,

От всички хиляди посоки къде и как да продължиш!

Какво ще избереш, за да оставиш по пътя си ти една следа,

И някой ден да можеш да разкажеш, това съм аз преди и днес, сега!

На прага, на прага на живота оставаш сам и трябва да решиш,

От всички хиляди посоки къде и как да продължиш!

Ивайло Симеонов коментира: „Видях клипа, много интерес житейски обзор, модернистичен! И с нещо, което аз много харесвам, „предай нататък“! Доброто трябва да намира своето продължение и аз пожелавам на всички такива добри дела да продължават нататък и да намерят своето развитие!“. Така завърши разговорът между Ивайло Симеонов и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, Канал 3 и по “Радио К2” на 1-ви ноември 2025 година.

Facebook

Twitter



Shares