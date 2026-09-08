Ивайло Балабанов посмъртно бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Хасково“

Дъщерята на поета Катя Балабанова прие най-високото отличие на града по време на тържествена сесия на Общинския съвет

Поетът Ивайло Балабанов беше удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на Хасково“. Най-високото отличие на града беше връчено по време на тържествената сесия на Общинския съвет по повод 8 септември – Рождество на Пресвета Богородица и празник на Хасково.

От името на поета отличието прие неговата дъщеря Катя Балабанова.

„За мен е огромна чест да приема това високо отличие от името на моя баща. Той живя и твори в Хасково. Той обичаше този град и хората в него. Тук той остави частица от душата си“, каза тя.

Катя Балабанова благодари за оказаната чест и за съхраняването на паметта и творчеството на нейния баща.

„Вярвам, че докато неговите стихотворения се четат и докато се пази паметта за него, той ще бъде жив! Благодаря Ви, че почитате паметта му и обичате неговата поезия“, допълни тя.

Тържествена сесия за празника на Хасково

Председателят на Общинския съвет Таня Захариева откри тържественото заседание с пожелание за здраве, вяра и отговорност.

„Да бъде силна и непоклатима вярата ни, да бъдат смели и отговорни действията ни, да са здрави и благословени семействата ни!“, заяви тя.

Захариева благодари на държавните институции, общините, неправителствения сектор, синдикатите, бизнеса и всички, изпратили своите пожелания към Хасково и неговите жители.

По думите ѝ през изминалата година общинските съветници са доказали, че независимо от различията си могат да работят за развитието на града.

„Ден след ден, решение след решение, в спор или съгласие, всички заедно градим Хасково, мислим за Хасково, мечтаем за Хасково!“, каза Таня Захариева.

Станислав Дечев: Хасково може

Кметът Станислав Дечев припомни символичната връзка между Хасково и Божията майка, която е покровителка на града.

В приветствието си той открои четири реализирани или развиващи се проекта като символ на основните приоритети на общината – културата, грижата за възрастните хора, образованието и спорта.

Сред тях са модернизацията на сградата на театъра, новият Дом за възрастни хора на Кенана, Центърът за високи постижения в гимназия „Цар Иван Асен II“ и изграждането на спортна зала.

„Култура, грижа за възрастните хора, инвестиции в наука и знания за бъдещето и възможности за спорт и здраве. Ето това означава, че Хасково може!“, заяви кметът.

Станислав Дечев благодари и на жителите на града за усилията и обичта, с които допринасят за развитието на Хасково.

Тържествената сесия завърши с почит към творчеството и паметта на Ивайло Балабанов – поета, оставил трайна следа със стиховете си за Хасково и България.