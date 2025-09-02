вторник, септември 2, 2025
Региона

Иван Звездев, Юри Крумов и Ансамбъл „Мездра“ ще бъдат специални гости на XVII Фолклорен фестивал „Типченица пее“

Редактор

В Деня на Съединението – 6 септември, честван и като Ден на селото, в Типченица ще се състои XVII Фолклорен фестивал „Типченица пее“.

🤝 Организатори на събитието, традицията за чието провеждане датира от 2007 г. насам, с изключение на 2008-а и 2020 г., са Кметство Типченица и НЧ „Съзнание-1899”, с подкрепата на Община Мездра и на спомоществователи.

✨ Тазгодишното издание на „Типченица пее“ е с конкурсен характер. Участниците във фестивала ще се съревновават в три категории: „Хорове и певчески групи“, „Индивидуални изпълнители/дуети“ и „Танцови формации“, в две възрастови групи – до 18 г. и над 18 г.

👥 Техните сценични изяви ще бъдат оценени от жури с председател Поля Петрова – хореограф на Ансамбъл за народни песни и танци „Вратица“ – Враца, и членове: Деница Ценова – хореограф и преподавател, и Елеонора Георгиева – председател на НЧ „Съзнание-1899”.

🏆 📜 🥇 В отделните конкурсни категории и възрастови групи ще бъдат присъдени следните отличия: първо място – грамота и парична награда, второ място – грамота и плакет, трето място – грамота и медал. Всички участници във фестивала ще получат грамоти за обогатяване и съхранение на българския фолклор.

💃🕺 Заявки за участие в XVII Фолклорен фестивал „Типченица пее“ са подали повече от 300 самодейци – певци, танцьори и инструменталисти от 17 населени места в областите Враца, Ловеч, Монтана и София: Баница, Бели Осъм, Борован, Гала̀та, Горно Озирово, Зверино, Згориград, Лик, Липен, Малорад, Мездра, Руска Бела, София, Спанчевци, Типченица, Трудовец и Черка̀ски.

📅 Официалното откриване на фестивала е в 13:00 часа в събота на площада в с. Типченица. Фоклорният празник ще започне с водосвет за здраве, отслужен от енорийския свещеник отец Васил Николов и с поднасяне на венци и цветя пред войнишкия паметник в центъра на селото, който увековечава паметта на 60-те типчене, загинали във войните за национално освобождение и обединение на България.

🗣️ Програмата включва също тематичен поетичен рецитал, музикален поздрав от Фолклорна група към типченското читалище с ръководител Любомир Гешковски, приветствия от кмета на селото Георги Димитров, Елеонора Георгиева – председател на НЧ „Съзнание-1899“ и представител на Община Мездра.

🎤 Специални гост изпълнители на „Типченица пее 2025” ще бъдат народният певец Юри Крумов и Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра“ към НЧ „Просвета 1925“.

🍳 🍷 Ценителите на традиционната българска кухня ще могат да опитат типично северняшко ястие – пиле с лютика, приготвено от изкусния кулинар и телевизионен водещ Иван Звездев, а почитателите на качествените вина – от марковата селекция на Винарна „Типченица“.

🙏 Заповядайте на едно пъстро празненство на българския дух, традиции, музика, танци, вкусна храна и хубаво вино!, призовават организаторите.

📣 Елате с настроение и облечете усмивките си – ще бъде фолклорно, вкусно и весело! Очакват Ви красиви моменти и незабравими емоции!

🎟 Входът е свободен!

🤍 💚 ❤️

