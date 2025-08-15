Иван Василев представи отчета за дейността си като заместник-кмет на София

Иван Василев представи отчета на работата си като заместник-кмет в направление „Финанси и здравеопазване“ на Столичната община.

„Преди година и девет месеца поех отговорността да ръководя направлението „Финанси и здравеопазване“ в Столична община. Днес е моментът да разкажа какво успях да свърша, какви решения намерихме за София, кои са по-големите постижения, какво вече е готово за стартиране или внедряване и какво започнахме, но предстои да бъде довършено.“ написа Василев. В отчета са засегнати подробно всички направления от ресора на заместник-кмета.

➔ Поставих прозрачността при разходването на публични средства като абсолютен приоритет.

• Направих Столична община единствената институция в България, оперираща с бюджетни средства, която всеки месец на разбираем за хората език отчита къде отива всеки лев на данъкоплатците. Публикуваме графики, но и машинно четими ексел таблици, за да може всеки лесно и ясно да проследи къде се инвестират общите ни пари като жители на Столична община.

• Представих Проекта на бюджет за 2024 и 2025 по максимално прозрачен начин. Това е моята алтернатива на скришното и формално обсъждане, което беше практика преди. Организирах обществени обсъждания с гражданите в удобно за тях време (след работа) в Аулата на Софийския университет). Споделих предварително цялата налична информация, с която и ние работим в общината. Защото колкото по-информирани са гражданите, толкова по-стимулирани са те да участват в публични дискусии по значими теми.

➔ С “Решава София”, създадена по моя инициатива, дадохме реална власт в ръцете на хората – не политиците, а гражданите решават къде да се инвестират милиони от бюджета на града. В края на 2024 г. гражданите решиха къде да инвестираме 5.3 млн. лв.

• По мое предложение и доклад до СОС бе създадена инициативата “Решава София”, известна също като “гражданските бюджети”, която дава реална възможност на хората на София да участват и разпределят бюджет от 5.3 млн. лв., който директно да отиде за развитието на техните райони. Хора от екипа на “Спаси София” помогнаха при подготовката на методологията за работа на инициативата. Странно защо срещу активното участие на хората застанаха същите хора от “Спаси София”, които говорят за промяна, но на практика намалиха средствата за тази инициатива и предложиха бюджетът за реализация на проектите през 2025 г. да се намали значително – от 5.3 млн. на 2 млн., или намаление с 3.3 млн. лв. Това бави развитието на града ни по начина, важен за хората.

• Вместо аз като заместник-кмет по финанси или пък общинските съветници, дадох властта в ръцете на хората да решат с гласовете си къде и как искат да инвестираме общите средства от бюджета на Столична община.

• В “Решава София” до финал достигнаха 250 проекта. Идеите на гражданите бяха разделени в две категории – общоградски бюджет за проекти, които носят полза за целия град и районни граждански проекти. Гласуваха 11 589 софиянци, които решиха кои големи проекти заслужават да се реализират в София.

• Множество проекти са в ход на реализация въпреки пречките и орязания бюджет след настояването на “Спаси София”, а подкрепа за намаляването на бюджета на гражданите се намери от страна на икономическото мнозинство на ГЕРБ, БСП и ИТН.

• Инициативата за гражданското включване в процеса на управление бе наградена от “Прозрачност без граници” и бе отличена като пример за отвореност на общините към гражданите.

➔ По време на мандата ми като заместник-кмет на направление “Финанси” международната рейтингова агенция S&P Global Ratings повиши дългосрочния кредитен рейтинг на София два пъти – през 2024 г. и 2025 г. Тези два последователни успеха в рейтинговата оценка са доказателство за успешната и устойчивата финансова политика и стратегическо планиране, които въведох още в началото на мандата. Те са оценка на управлението – на последователната работа, на професионализма, на отказа от краткосрочния популизъм в името на дългосрочната стабилност и развитието. А това, което остана встрани от вниманието, е, че рейтингът на София можеше да бъде и по-висок, но е практически невъзможно, защото рейтингът на България е своеобразен таван за този на града ни. Дори София да има всичко необходимо за по-висок рейтинг, не може да го получи.

➔ Въведохме нови практики за по-отворени и прозрачни обществени поръчки и така дадохме възможност на нови и повече фирми да участват, не такива, които имат “човек” в общината.

➔ Въведохме нов модел на работа при провеждането на публични търгове с явно наддаване. Започнахме правилното прилагане на Наредбата, променихме начина на наддаване и увеличихме размера на депозитната вноска за участие в търговете. На практика затворихме вратата за фиктивни участници и дадохме възможност на добросъвестните да участват и наддават спокойно, без да бъдат предварително изнудвани и принуждавани да сключват нерегламентирани договорености в ущърб на продавача – Столична община.

➔ През 2024 г. събрахме 97 262 399,27 лв. повече приходи от местни данъци и такси спрямо 2023 г. и разсрочихме дълго трупани задължения към Столична община, което е стъпка към реална събираемост.

➔ За първите 7 месеца на 2025 г. приходите на общината са с 80 762 041 лв. повече спрямо същия период на 2024 г. Тук е важно да се отбележи, че това сравнение е на база на реално събрани повече средства, сравнявайки един и същи времеви период. Това не значи, че са събрани повече от заложените приходи в бюджета, защото чрез корекциите в бюджета, направени от общинските съветници, приходната част е раздута, без да има реален анализ и обосновка, и на практика приходната част както за 2024, така и за 2025, е неизпълнима.

➔ През 2024 г. спасихме от спиране “Столичен автотранспорт” и “Столичен електротранспорт” с отпуснати заеми за 21 млн. лв.

➔ Помогнахме на „Топлофикация“ също да продължи да извършва своята дейност и да не е с блокирани сметки.

За първи път от години транспортните дружества отчетоха печалба в края на 2024 г. благодарение на нашата добра и целенасочена финансова политика в сектора.

➔ В края на 2023 г. успяхме да спасим над 200 млн. лв. по оперативни програми.

➔ 102 от внесените от мен 107 доклада бяха приети от Столичния общински съвет. А после казват, че не съм бил диалогичен.

➔ Съборихме незаконни постройки край яз. „Искър“, които други не посмяха. Никой не е над закона, а за мен е важно редът и законността да възтържествуват.

➔ Увеличихме заплатите в сектор “Здравеопазване” с 30% (най-голямото повишение досега) през 2024 г. и подписахме нов Колективен трудов договор за следващите 2 години. Усилията ни за привличане на млади специалисти в детското здравеопазване вече дават резултат и сме наели близо 20 нови медицински специалисти със стимулите, заложени в Колективния трудов договор.

➔ Увеличихме заплатите и в сектор “Култура” (20% през 2024 г. и 30% през 2025 г.) и в “Транспорт” (през 2024 – с 15% + въведена бонусна схема, а през 2025 г. всички знаете какво се случи.)

➔ Разработих план в 6 стъпки за повече приходи в общината. За да може бюджетът на Столична община да отговаря на амбициите на хората.

➔ Разработен е план за действие и подготовка на инвестиционен заем за закупуване на нов подвижен състав в сектор „Транспорт“. Директорите на дирекциите „Финанси“, „Икономика и търговска дейност“ и „Транспорт“ са включени в процеса и подготвят необходимите документи за публично представяне и обсъждане на инвестиционното намерение. Срокът, който съм поставил, е в края на месец август да има разработено и готово за публично представяне инвестиционно намерение на Столична община, което, след процеса по публично обсъждане, следва да бъде разгледано и в Столичния общински съвет.

➔ Във финален етап на разработка е процес за публично-частни партньорства, за да може да се стимулира частната инициатива за решаването на обществени проблеми на Столична община, защитавайки обществения интерес и имущество. Колегите от дирекциите „Общинска собственост“ и „Обществени поръчки и концесии“, които са включени в създадената работна група с решение на СОС, ще запознаят председателя на работната група, както и всички останали нейни членове, за да може да се финализира и утвърди процес и методология за публично-частни партньорства. Вярвам, че тази инициатива ще е добър сигнал и знак към бизнеса и ще даде възможност част от проблемите, с които се сблъскваме в града, да бъдат решени благодарение на частната инициатива в партньорство с общината.

➔ Разработен е процес в три лесни стъпки, който предоставя възможност на бизнесите с офиси на територията на Столична община да допринесат за облагородяването на обществената среда чрез дарения за подобряване на условията в градинки или засаждане на дървета. Това са само примери, но възможностите за подкрепа на общината от страна на бизнеса чрез дарения са многобройни. Съставен е пакет от документи, включително примерни декларации и договори, с цел стандартизиране на процеса и улесняване на бизнеса в партньорството му с общината.

Предстои да се подготви публичното представяне и публикуване на информацията на интернет страницата на Столична община, както и да се поканят представители на бизнеса да участва.

➔ Бях управител на Специализирания общински приватизационен фонд, горд основател и първи управител на Фонда за подкрепа на таланти, член на Управителния съвет на Фондация “София – европейска столица на спорта”. Допълнително ще разкажа за дейността ми във всяка една от тези организации и постигнатото с колегите ми там.

➔ Работих и за развитие на международния облик на Столична община. Участвах в двустранни срещи на европейско и световно ниво. Представих София като привлекателна дестинация за инвестиции и иновационен хъб на Югоизточна Европа на бизнес форуми и официални срещи с местната и държавни власти в Европа и Азия. Обменях идеи с колеги от цял свят, както и подписах меморандуми за сътрудничество между София и Астана и София и Ташкент.

Работата за София е привилегия, но и отговорност. Не се примирих със саботажи и не се отказах от принципите си, дори когато беше по-лесно да замълча. За мен позицията на заместник-кмет никога не е била просто длъжност – тя е личен ангажимент към хората. Показах, че управлението може да бъде прозрачно, честно и ориентирано към резултати. Да, имаше пречки, саботажи и натиск, но въпреки това резултатите са тук, стига да искаме да ги видим. А аз оставам същият човек, който влезе в общината – готов да работи за София и България, във всяка роля и при всяко предизвикателство.

Линк към отчета:

https://ivasilev.com/wp-content/uploads/2025/08/Report-IV-SO.pdf

