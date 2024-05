Иван Янъков – гост диригент и солист в концерт на Български камерен оркестър – Добрич

На 15 май, сряда 2024 г. от 18.30 ч. в Концертна зала „Добрич“ нашият камерен оркестър ще бъде дирижиран от Иван Янъков – диригент и пианист със световна слава.

Добричката публика го познава от участието му в Седмица на камерната музика „Константин Илиев“, 2023 г., когато завладя залата с изключителното си майсторство и неподражаем стил. Сега ще го видим и в ролята на диригент.

Да припомним кратки биографични данни. Иван Янъков е български пианист и диригент с концертна кариера на 4 континента. Репертоарът му обхваща произведения от епохата на Барока до съвремието. Янъков получава бакалавърска и магистърска степен от Нюйоркския Mannes College of Music. Носител е на наградата Artists International Debut Series в Карнеги Хол. Бил е пълен стипендиант в Accademia Chigiana в Сиена. В България учи пиано с Майер Франк и Трифон Силяновски. Един от проектите на Янъков са The Four Pianists (Четиримата пианисти). В няколко поредни концерта, Янъков, заедно с Георги Черкин, Живко Петров и Ангел Заберски-младши взривяват публиката на Зала 1 на НДК. Концертът им в лондонската зала Cadogan Hall е разпродаден месеци предварително. Осъществяват турнета и концерти и в други части на Европа и Азия. Те са изнесли четири концерта в зала № 1 на НДК, пред публика от 4000 души. През 2016 г. Янъков, Четиримата пианисти и London Chamber Players изнасят гала концерт в лондонската Cadogan Hall, заедно с Теодосий Спасов. През 2018 г. артистът прави своя австралийски дебют с рецитал в Сидни. Янъков е имал изпълнения в над 30 държави в Европа, Австралия, Азия и Северна Америка.

Като солов изпълнител, камерен музикант и солист на оркестър той е свирил в редица зали, включително Карнеги Хол в Ню Йорк, Cadogan Hall в Лондон,Сидни Таун Хол (Sydney Town Hall), Концертна зала на Метрополитън Театър в Токио, Sapporo Concert Hall, Okinawa Congress Center, City Hall в Хонконг, Шанхайски център за ориенталско изкуство и други. В Лондон основава камерен оркестър London Chamber Players, съставен от млади професионалисти. Иван Янъков прави диригентския си дебют с Чешкия национален симфоничен оркестър. Артистът е участвал в телевизионни и радиопредавания в Азия, Северна Америка и Европа. Сред тях са интервюта и концерти в ефир за телевизионното предаване The Works (RTHK в Хонконг), и радиостанцията RTHK Radio 4. Други излъчвания на живо са от Музея на изкуствата на Лос Анджелис, както и многобройни интервюта, концерти и предавания по почти всички български медии (БНР, БНТ, Би Ти Ви, TV1 и много други).

Понастоящем често е канен да изнася майсторски класове в големи университети, включително в Консерваторията на Бирмингам и Хонконгския баптистки университет. Янъков често е член на жури в международни конкурси за пиано в Азия и Европа. Член на журито на Международния конкурс на Ернест Блох в Кралския музикален колеж в Лондон. Председател е на журито на първия международен конкурс за руска клавирна музика в Санремо, Италия през септември 2019 г. В България, Янъков е бил солист на „Софийска филхармония“, „Софийски солисти“, Оркестъра на Класик ФМ и други. На 23 май 2020 г., пианистът изнася виртуален концерт в празната зала „България“, по време на извънредното положение около CoVid-19. Организиран от Софийска филхармония, концертът е гледан онлайн от над 10 000 зрители. През 2018 г. артистът прави своя австралийски дебют с рецитал в Сидни. През сезона 2018/2019 г. Иван Янъков има дебют в Австралия с рецитали в Сидни и Мелбърн, както и изяви в Япония, Китай, Хонгконг, Турция и в над 10 европейски държави. Пианист и диригент, той изнася концерти в над 30 страни в Европа, Азия и Северна Америка. Свири като солист на редица оркестри и има изяви в множество големи концертни зали – Tokyo Metropolitan Arts Center, Kitara Hall в Сапоро, Cadogan Hall и Saint Martin-in-the-Fields в Лондон, City Hall в Хонгконг, Okinawa Convention Centre в Япония. През 2001 г. като победител на конкурса Artists International Series е спонсориран за самостоятелен дебют в рециталната зала на световноизвестната Carnegie Hall, Ню-Йорк.

През последните две години, пианистът редовно свири пред многохилядна публика и в редица концертни зали в Китай. Свирил е камерна музика с членове на Лондонската филхармония. Роден в София в семейство на музиканти, Иван Янъков учи и работи в Ню Йорк, където получава висша и магистърска степени в Mannes College of Music. Специализира и като пълен стипендиант в световноизвестната Accademia Chigiana в Сиена, Италия. По време на престоя си в САЩ изнася многобройни концерти из цялата страна. Иван Янъков прави диригентския си дебют през 2010 г. с Чешкия Национален Симфоничен оркестър. В Лондон той основава и дирижира камерния оркестър London Chamber Players. Следват диригентски изяви в Европа, включително Мадрид, Москва и Лондон. Като пианист редовно има записи и концерти на живо, по телевизионни и радио канали на три континента, сред които три концерта на живо от Музея за Изящни Изкуства в Лос Анджелис. През 2016 г. записва в Италия и издава нов албум с три сонати на Бетовен. През последните 6 месеца пианистът е издал още два самостоятелни албума с музика на Шопен и Лист. Всички албуми са записани в залата на световноизвестните Fazioli Pianoforti в Италия. В България е бил солист на редица оркестри, сред които Софийска Филхармония, Софийски Солисти и оркестъра на Classic FM. Има участия в Европейския Музикален Фестивал, Новогодишен Музикален Фестивал, Салона на Изкуствата в НДК, дните „Недялка Симеонова”, многокократно в „Аполония”, както и на „Варненско Лято”. През 2005 г. по покана на Френската национална културно-образователна фондация изнася рецитали в Париж в чест на пианиста Алексис Вайсенберг. Иван Янъков е често канен да води майсторски класове из Европа и Азия. Член е на жури на редица международни конкурси, сред които „Ернест Блох” в Лондон. Съосновател и музикален директор е на фестивалите Siena Belcanto в Италия и Irvine Chamber Music Festival в Калифорния, САЩ.

ПРОГРАМА:

Едуард Елгар – Серенада

Йохан Себастиан Бах – Концерт за пиано и струнен оркестър №4, BWV-1055, Ла мажор

Солист – Иван Янъков

Карл Райнеке – Серенада за струнен оркестър, оп. 242, сол минор

Билети на касата на Концертна зала „Добрич“

понеделник – четвъртък, 10.00 – 17.30 ч., тел. 0899560602

Цена 5 лв., за пенсионери и учащи 2 лв.

