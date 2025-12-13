Иван Гавалюгов: Пеевски не управлява Ботевград, хората решават!

Иван Гавалюгов, кмет на Ботевград от Гражданско движение за ботевградски обществен просперитет (ГДБОП), пред Илиана Беновска в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, фейсбук страницата на предаването “Беновска пита”, профила Iliana Benovska, Радио К2 и Канал 3 на 13-и декември 2025 година.

Решението да забрани провеждането на митинг на ДПС под надслов „Не на омразата“.

„Имам честта да разговарям с кмета на Ботевград Иван Гавалюгов! Ще се радвам и да Ви видя в студиото. Не Ви ли беше страх да се противопоставите на Пеевски?“, попита водещата Илиана Беновска. Иван Гавалюгов отвърна: „Не сме се ръководили от страх или такива размисли, а само от обективните обстоятелства, при които Законът за събранията, митингите и манифестациите предвижда кметът да издаде забранителна заповед. А тези обстоятелства бяха за мен неоспорими данни за застрашаване на обществения ред!“.

Гавалюгов заяви, че се е мотивирал за своето решение и не вижда от какво трябва да го е страх. Той продължи: „Наистина хората питат, с оглед на организирането на активно мероприятие, протест или събрание, или както са го нарекли, на ПП ДПС с лидер Делян Пеевски и всичките приписвани му добри дела и власт, официална и неофициална, дали не съм се притеснил от евентуални последици? Казвам съвсем откровено, когато смятам, че истината е на моя страна и на страната на жителите на Ботевград, не виждам от какво бих се притеснил. Бих се притеснил, макар че не съм набожен, ако съм нарушил някоя от Божиите заповеди или ако съм нарушил законите на България! А това, че някой е бил засегнат от тази моя заповед, смятам, че облагодетелстваните са доста повече от евентуалните засегнати лица!“.

„Вчера или онзи ден Пеевски е подал жалба срещу вашата заповед в Административния съд. Административния съд са умни съдии и са се произнесли, че това не е от неговата компетентност и го свалят на по-долна инстанция СГС! Вие уведомен ли сте?“, попита Беновска. Гавалюгов отвърна, че е уведомен с писмо от Административен съд София област, че го праща на Административен съд София град, тъй като регистрацията на жалбоподателя е в София град. А Административен съд София град го оставя без разглеждане заради липса на правен интерес. Това вече е качено на сайта на съда. Решението е от 11 декември, но не е било качено до вчера.

„Искам да Ви информирам за следното по тази тема. Нека да видим моето искане по Закона за достъп до обществена информация какво съм искала от „Профон“ и „Музикаутор“!“, продължи Беновскаи представи своето искане:

Беновска попита Пеевски платил ли е на авторите правото да протестира под звуците на „Моя страна, Моя България“ и други български патриотични и народни песни?!

Илиана Беновска

Беновска продължи: „Сигурно много добре разбирате въпроса ми, защото знаете, че на публични мероприятия и места трябва да се плащат авторски и сродни права на авторите на тези произведения! Аз самата съм обект на такова нещо, като режисьор по първо образование и автор! Пеевски се скъса, на повечето места не му се опънаха, защото са под негова юрисдикция, но виждате, че големи градове отсъстват. Въпросът е, че те се скъсаха да излъчват „Моя страна, моя България“, знакови български песни, както и народни песни! Казвам Ви го като човек, който получава нищожни неща за произведени в телевизията филми и други неща, сценарии, но това са пари за създателите. Дали този човек, който претендира, че сте нарушил закона, не е нарушил той закона, като не е платил авторски и сродни права?“. Гавалюгов отвърна, че можем само да спекулираме и да гадаем, но трябва да отправим същия въпрос и към останалите организатори на митинги. Той продължи: „Понеже казахте, че само ние сме се опънали, аз съм сигурен, че предотвратих сериозни сблъсъци, тъй като познавам настроенията на нашите съграждани към подобен тип, не конкретно към ДПС, но към подобен тип опит за подмяна на идентичността и гласа на жителите на града. В по-големи градове може би имат структури и представителност и сигурно са проведени от техни структури, макар че има и привнесени елементи! Ние всички ги видяхме по телевизията в различни предавания и социалните мрежи. Доста неадекватно държащи се хора, аз даже ги съжалих някои от тях, защото бяха използвани като статисти! Някои от тях въобще не знаеха за какво са там! Уж е подкрепа за правителството и не на омразата, пък някои заявиха, че протестират против правителството, против еврото и всякакви идеи, които бяха в противоречие с обявените послания, които тези митинги трябваше да отправят! Но както и да е, не е пресилено да кажа, че в Ботевград обстановката беше революционна! И смятам, че направих единственото разумно нещо, с което защитих интересите на жителите на Ботевград и смятам, че съм предотвратил сериозна заплаха от безредици и застрашаване на обществения ред! Вярвам, че и други мои колеги при подобни обстоятелства биха реагирали по подобен начин! Не мога да кажа каква е била обстановката в изброените от Вас други градове. Те бързо реагираха и в деня, когато ги уведомих за моето решение, те преместиха протеста в Своге. Видяхте, че и свогенци се самоорганизираха, макар и малка група, но в Ботевград, повярвайте ми, щяха да бъдат стотици! Така че определено се доказа, че има основание това, което сме направили и то е почивало освен на законни основания и на обективна преценка на ситуацията!“.

„Ще видим дали другите са си платили, ще Ви държа в течение. Аз не обичам такива дребни заяждания!“, заяви Беновска. Събеседникът ѝ отвърна, че е хубаво да се знаят всички детайли, защото, когато се претендира за законност, трябва да се знае всичко.

„Ние работим, правим песни, клипове с „Тангра“, за съжаление Косьо Марков почина, с поета Сашо Петров. Но това са дребни пари за такива големи творци. Аз самата Ви казвам, игрални филми със Стефан Данаилов, Аня Пенчева, Гиндева, големи имена, мои документални филми, получавам дребни пари, но това са пари за хората, които са ги създали. Някой може да си мисли, че ние изведнъж, ето така решаваме, сядаме, написваме едни песни, клипове, заснемаме и всичко това е предназначено за хората! Да, ама можеш много хубаво да сготвиш нещо в ресторанта, ама ти взимат пари и никой не се опъва!“, обясни Беновска.

Одобрената стратегия на МИГ Ботевград.

„Стратегията на МИГ Ботевград за около 6,5 милиона лева е одобрена. Какво значи това?“, попита Беновска. Гавалюгов отвърна, че това не са структури на общинската администрация, а местни организации, един подход, воден от общностите за местно развитие. МИГ Ботевград е сформиран през 2016 г. Бенефициенти са основно икономически субекти, развиващи дейност на територията на община Ботевград, както и НПО-та, като е задължително да развиват дейност на територията на МИГ. Има мерки, които подпомаган земеделието, предприемачеството, индустрията, енергийна ефективност. Финансира се през няколко фонда.

Развитието на спорта в Ботевград.

Иван Гавалюгов обясни, че ще бъде изградена лекоатлетическа писта в една от гимназиите. Беновска се обърна към събеседника си: „Вие сте изявен спортист, спортувал сте баскетбол. Аз също спортувам, спортуват и децата ми, вярвам, че това е част от изграждането на физическата кондиция, но и интелекта! Понеже нали наскоро излезе „кой не скача е дебел“ и някой дебел беше написал, не ме интересува кой, не се интересувам от фейсбук, беше написал „Аз съм дебел и не скачам и се гордея с това“! Извинявай, ама нещо не ми се връзва! Вие като човек, който е спортувал, нали знаете, че пъргавината на крайниците е част от кондицията и пъргавината на ума! Имах една учителка, която никога няма да забравя, произнесе веднъж един страхотен израз, някой спореше с нея и тя каза – „Имаш неграмотни крака“! Оттогава наблюдавам и затова оцених това със залата!“.

Иван Гавалюгов заяви, че Ботевград има много добре развита спортна инфраструктура и продължава да надгражда. Може да се каже, че е спортен град. Има спортни площадки, голяма спортна зала. Ще бъде изградена спортна арена към Арена Ботевград. Домакини са на големи международни мачове по баскетбол. Израелски отбор домакинства в България, заради войната в Израел. Понякога играят мачовете си в Ботевград и така в края на ноември в града е гостувал Реал Мадрид!

Мотивите му да стане кмет на Ботевград. Чувства ли се удовлетворен?

„Много можем да говорим за Ботевград, за хигиената, уюта. Ние много обичаме Ботевград и понякога, нали е на 30 минути път от София, качваме се на колата, децата много го обичат. И хубави ресторантчета имате, и разни басейни! Удовлетворява ли Ви да сте кмет?“, попита Беновска. Иван Гавалюгов отвърна, че на първо място е бил силно възмутен от начина, по който се управлява града. Той продължил: „Това ме мотивира, имаче имах добра професионална реализация. Кмет съм не партийно издигнат! Издигнат съм от местна инициативна група. Търсехме абревиатура със закачка, защото имаше доста спорни политики на местно ниво. Десета година съм кмет. Генерално съм удовлетворен, защото виждам, че някои неща се случват по начин, който носи удовлетворение на моите съграждани! Между другото решението за забрана на този протест направи ботевградчани горди! Това е тяхна заслуга, моято реализация е дотолкова, доколкото съм подписал една заповед! Моите съграждани получаваха поздравления, че не са позволили това да се случи. Ботевградчани бяха горди, че са единствения град, който е забранил този протест и това се дължи, подчертавам дебело, на огромното нежелание и готовност за саботаж, за бунт, както искате го наречете, на ботевградчани! Като градоначалник усетих атмосферата и узаконих това тяхно желание с издаване на заповед за забрана на провеждане на въпросния митинг!“.

Дуалното и професионално образование.

„Как гледате на образованието? Ние се занимаваме с една голяма програма, опитваме се да върнем професиите. Чували сте за дуално и професионално образование!“, продължи Беновска. Иван Гавалюгов отговори, че Ботевград е добре развит икономически. В момента водеща е електрониката. В момента даже има недостиг на работна ръка. Около 4 000 човека от други населени места идват и работят в Ботевград. В тази връзка професионалното образование е много важно. Общината се опитва да бъде посредник между образователните институции и бизнеса.

„Нашата инициатива е кметове, Вас не сме Ви поканили, с извинение, образователни институции, ректори на университети, големи предприемачи, църква, дипломати, огромна инициатива направихме! Сега тъкмо щяхме да подновим с Краси Вълчев, но подадоха оставка!“, разказа Беновска. Гавалюгов отвърна: „Понеже в Ботевград основно е развита електрониката, големи международни компании от аутомотив индустрията, различни елементи, продукти за автомобилната индустрия, говорим за хиляди работници и най-хубавото е, че те разширяват своите производства. В тази връзка при нас има колеж по електроника и енергетика към Технически университет София. Някога е бил създаден като подготвителен център за завода за микроелектроника. Наскоро чествахме 60 години от създаването му. Та се опитвам да убедя МОН за Техническия университет, държавата като цяло разработихме проект за създаване на нова модерна учебна база, регионален център към ТУ, който да обучава кадри за регионалната индустрия!“.

„Ние бяхме убедили правителството на Борисов, ние сме от това поколение, имаше техникуми, професионални училища. Искам да Ви привлека и Вас! Мислех да Ви пусна една друга песен. Ще Ви пусна клипа, който направихме за тази песен. Разбирате колко е сложно, защото трябва да убедиш децата, майките и бащите, бабите и дядовците. Песента ни се казва „На прага“, музика Косьо Марков, „Тангра“ и текст на Сашо Петров!“, продължи Беновска и пусна песента „На прага“:

Когато си на прага на живота и времето е цялото пред теб,

Когато търсиш път или посока, за да намериш себе си напред!

На прага, на прага на живота оставаш сам и трябва да решиш,

От всички хиляди посоки къде и как да продължиш!

Какво ще избереш, за да оставиш по пътя си ти една следа,

И някой ден да можеш да разкажеш, това съм аз преди и днес, сега!

На прага, на прага на живота оставаш сам и трябва да решиш,

От всички хиляди посоки къде и как да продължиш!

Беновска продължи: „Предай нататък! Хваща ли тази песен, или вече е старомодна?“. Иван Гавалюгов отвърна, че песента е интересна, добре проследява прехода от ученическата скамейка към реалните постижения в живота. Наистина може да бъде вдъхновяваща за младите хора.

„Нарочно я направихме малко по-класическа, няма да казвам старомодна. Защото, колкото и да уважавам съвременните тенденции, те не винаги са изпълнени със смисъл и със съдържание! Аз много държа на семействеността, традициите, възпитанието! Няма да забравя, едното ми дете, като се прибирам гледам бележка над бюрото му на едно шкафче с този първокласнически почерк пише – да не ми идва наум да правя друго, преди са си науча уроците! И аз отидох при майка ми и баща ми и питам те ли са идейния подбудител. Тогава питам детето откъде му идва идеята. И то и казва – като гледам теб и татко и си правя сметка! Ставаме ли партньори?“, попита Беновска. Иван Гавалюгов отговори, че ще се включи с удоволствие. Така завърши разговорът между Иван Гавалюгов и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, Канал 3 и по “Радио К2” на 13-и декември 2025 година.

