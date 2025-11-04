Иван Екимов стана държавен шампион в индивидуалните училищни първенства по шахмат

9-годишният състезател на ШК „Орловец 1997“-Габрово Иван Екимов стана държавен шампион в индивидуалните училищни първенства, които се проведоха в Боровец.

В най-оспорваната група на 9-годишните, при силна конкуренция, Иван оглави класирането след 4-ти кръг и не го изпусна до края.

С 5 победи, 2 равенства и без нито една загуба Иван се нареди първи сред 30 връстници, грабна купата и заслужи титлата държавен шампион.

Освен престижното отличие Иван Екимов повишава и личния си рейтинг с 45 точки.

Снимка: Иван Екимов със своя треньор и председател на ШК „Орловец 1997“ Емил Петков

