„Истинските бойци са на ринга“ –каза Николай Диков при старта на Държавното първенство по бокс

Българската федерация по бокс отличи кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров с плакет за подкрепа към развитието на бокса и спортната общност в града

С тържествена церемония днес в Спортна зала УСШ беше открито Държавното лично-отборно първенство (ДЛОП) – II кръг за мъже и жени. След повече от две десетилетия пауза Стара Загора отново е домакин на едно от най-значимите национални събития от календара на Българската федерация по бокс, което връща града сред водещите спортни центрове в страната.

На ринга в дните от 9 до 13 декември ще излязат над 150 състезатели от 40 отбора, сред които олимпийски, световни и европейски шампиони, както и многократни медалисти от национални първенства. Стара Загора е представена от трима боксьори – Динко Тодоров (80 кг), Георги Нойков (85 кг) и Ади Илианов (90+ кг).

Официалният старт бе даден от Николай Диков, секретар на Община Стара Загора, който подчерта богатите традиции на града в спорта и бокса:

„Искам да ви благодаря, че сте част от днешния турнир, защото Стара Загора винаги е имала традиции в бокса. Ще спомена първо името на Стефан Желев – човекът, който положи основите на бокса в нашия град. Благодаря и на Валери Тачев, който възстанови и даде нов тласък на бокса.“

В изказването си той акцентира върху посланието на турнира: „Истинските бойци трябва да бъдат в ринга. На улицата спортистите трябва да са най-добрият пример. Агресията ни завладява – а ние трябва да даваме път, посока и възпитание.“

Николай Диков представи и ММА боеца Мариян Димитров, който организира спортно събитие на 20 декември, подчертавайки значението на спортните инициативи за младите хора и общността.

С приветствие се обърна и Валери Тачев, организатор и председател на Боксов клуб „Боруй“, който благодари на Българската федерация по бокс и на Община Стара Загора за доверието и подкрепата.

ММА боецът Мариян Димитров сподели удовлетворението си, че Стара Загора отново е домакин на държавен шампионат:

„Изключително съм щастлив, че Стара Загора отново е домакин. Благодаря на БФБ, на Общината и на кмета Живко Тодоров за подкрепата. Да на спорта, не на насилието!“

Николай Начев – Дино пожела успех на състезателите, като акцентира на феърплея и силните спортни двубои без контузии.

По време на церемонията, от името на президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински, беше връчен почетен плакет на кмета Живко Тодоров – „В знак на признание за подкрепата и съдействието към развитието на бокса и спортната общност в града“.

Сред официалните гости присъстваха Делян Иванов, директор на дирекция „Правни дейности, обществен ред и административно обслужване“ в Община Стара Загора, Петко Крумов, началник отдел „Спортни дейности“, както и експерти от отдела.

Първенството се организира от Българската федерация по бокс, Боксов клуб „Боруй“ и Община Стара Загора. Събитието възражда силната спортна традиция на града и утвърждава Стара Загора като важно средище за българския бокс.

Facebook

Twitter



Shares