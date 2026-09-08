Ирина Дакова: Книгата е среща с нови светове и идеи

От 7 до 13 септември София посреща 14-ото издание на „Алея на книгата“ с богата литературна и културна програма.

„Книгата е среща с нови светове и идеи, а четенето е двигател на знанието и развитието на обществото.“ С тези думи заместник-кметът на Столичната община в направление „Култура и туризъм“ Ирина Дакова се обърна към посетителите по време на официалното откриване на 14-ото издание на „Алея на книгата – София“.

Столичната община подкрепя събитието в рамките на Календара на културните събития, като част от последователната си политика за насърчаване на достъпа до култура, четенето и развитието на София като град на знанието, литературата и свободния обмен на идеи. Официалната церемония по откриването се състоя в шатрата „Литературен кът“ пред НДК.

На официалното откриване присъстваха Петя Господинова, председател на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, председателят на Комисията по културата и медиите в Народното събрание Антон Кутев, кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев, директорът на Националния дворец на културата Ия Петкова, директорът на дирекция „Култура“ на Столичната община Дончо Христев, директорът на Столична библиотека Марчела Борисова и други.

„Алея на книгата“ ще бъде отворена от 7 до 13 септември на бул. „Витоша“ и пространството пред Националния дворец на културата. В продължение на седем дни софиянци и гостите на града ще могат да открият нови и любими книги за всички възрасти и интереси и да се включат в разнообразна културна програма. Специално внимание е отделено на най-малките читатели с инициативи, които насърчават интереса към книгите и четенето.

Сред авторите, с които публиката ще има възможност да се срещне по време на книжното изложение, са Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Мария Донева, Иво Сиромахов, Катя Антонова, Николай Терзийски, Георги Константинов, Мария Касимова-Моасе и много други.

Тази година „Алея на книгата – София“ си партнира и с „Демократична мозайка“ – граждански фестивал, посветен на активното участие и срещата между хора, организации и каузи.