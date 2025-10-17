Invest Stara Zagora представя практични решения пред бизнеса за европейско и национално финансиране

В 3-те панела ще се обсъдят общата рамка на финансирането у нас, трансформация на производството и диверсификация, както и стъпките за подготовка на проектни предложения

Форумът „Европейско и национално финансиране: практични решения за бизнеса“ ще се проведе на 30 октомври 2025 г., четвъртък, в Културен център „Стара Загора“. Негов организатор е Invest Stara Zagora – отделът за инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход към Община Стара Загора. Събитието е насочено към практическото прилагане на европейските и националните програми за подкрепа на бизнеса – с актуални инструменти, работещи примери и насоки за подготовка на успешни проекти, обобщи авансово началникът на отдела Росица Райкова.

Официалното откриване на форума ще бъде в 10.00 часа на 30-ти октомври. В първия панел, който започва половин час по-късно, ще бъде представена общата рамка на финансирането в България с налични програми и инструменти, приоритетни сектори, планирани инвестиции и предстоящи процедури за 2025 г. и след това. Ще бъде показано как една идея се превръща в проект с реалистичен бюджет и измерими резултати, поясниха от Invest Stara Zagora.

Във втория панел ще се обсъдят решения „на терен“: зелени инвестиции, трансформация на производството и диверсификация, с примери от регионалната икономика.

В третия панел експерти от консултантски компании ще систематизират стъпките за подготовка на проектни предложения и ще очертаят често срещаните грешки и добри практики за повишаване на шансовете за финансиране по различни програми.

След панелната част е предвидена експо зона с индивидуални консултации. Участниците ще могат да разговарят с представители на финансови институции и консултантски компании, да обсъдят конкретни казуси и да получат насоки за следващи стъпки.



Участието е безплатно и само след предварителна регистрация. Повече информация и регистрация на следния линк: https://invest.starazagora.bg/en/meet.

