Invest Stara Zagora представя практични решения пред бизнеса за европейско и национално финансиране

На 30 октомври в Културен център Стара Загора ще се проведе форумът „Европейско и национално финансиране: практични решения за бизнеса“.

Организатор е Invest Stara Zagora, отделът за „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ към Община Стара Загора. Събитието е насочено към практическото прилагане на европейските и националните програми за подкрепа на бизнеса – с актуални инструменти, работещи примери и насоки за подготовка на успешни проекти.

В първия панел ще бъде представена общата рамка на финансирането в България – налични програми и инструменти, приоритетни сектори, планирани инвестиции и предстоящи процедури за 2025 г. и след това. Ще бъде показано как една идея се превръща в проект с реалистичен бюджет и измерими резултати.

Във втория панел ще се обсъдят решения „на терен“: зелени инвестиции, трансформация на производството и диверсификация, с примери от регионалната икономика.

В третия панел експерти от консултантски компании ще систематизират стъпките за подготовка на проектни предложения и ще очертаят често срещаните грешки и добри практики за повишаване на шансовете за финансиране по различни програми.

Сред участниците в събитието са представители на МРРБ, МИР, Европейската инвестиционна банка, Фонда на фондовете, експерти от регионални структури за подкрепа на бизнеса и иновациите, представители на работодателските организации и бизнеса, както и представители на консултантски компании.

След панелната част участниците ще могат да се включат в експо зоната и да получат индивидуални консултации от експерти, представители на финансови институции и консултантски компании. Това е възможност за обсъждане на конкретни проектни идеи и следващи стъпки към кандидатстване.

Участието е безплатно и само след предварителна регистрация. Повече информация и регистрация: https://invest.starazagora.bg/en/meet

