Интермодалният терминал в Русе, модернизацията на жп инфраструктурата и подобряването на шосейния транспортсред водещите правителствени приоритети

Модернизацията на жп инфраструктурата и изграждането на интермодален терминал в Русе бяха сред основните акценти на осмото заседание на Комитета за наблюдение по Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027, на което участва и областният управител Драгомир Драганов.

До 2029 година трябва да приключи внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) между Русе и Каспичан, съобщи Драганов след срещата. Той обясни, че прогнозната стойност за изпълнението на всички дейности възлиза на 165 млн. лева, като по този начин ще се постигне оперативно съвместима жп инфраструктура с тази на другите европейски страни и така ще се гарантира безпроблемното транспортиране на пътници и товари в дългосрочен план. Чрез внедряване на най-съвременни осигурителни и телекомуникационни системи от последно поколение напълно ще се минимизира субективният фактор, значително ще се повиши пропускателната способност и точността на изпълнение на графика за движение на влаковете и в крайна сметка ще се подобри конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт, особено за прехвърляне на превоза на товари от автомобилния към жп транспорта, уточни областният управител на Русе. Той поясни, че на практика целта на системата е да идентифицира състоянието и статуса на железопътната мрежа и след това да предава „разрешение за движение“ на даден влак, като определя разстоянието, през което влака има разрешение да премине и данни за пътя напред, като ограничение на скоростта и наклона. Компютър на борда на влака използва тази информация заедно с данните за спирачната способност на влака, за да изчисли разрешената скорост, както и безопасния спирачен профил, когато влакът наближава края на разрешението за движение. Системата на борда, допълнена с пътното оборудване, наблюдава пътя от позицията на влака, като дава възможност на системата да провери дали разрешението за движение не е изтекло и дали разрешената скорост не е превишена, ако е така, автоматично се предприема действие за регулиране скоростта на влака, разясни Драгомир Драганов. Той обясни, че се работи активно и по изграждането на тягова подстанция при Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA. Благодарение на проекта ще се осигури надеждно захранване на съседните жп възли, както и намаляване разходите, подчерта Драганов и посочи, че проектът ще позволи при бъдещата електрификацията на Дунав мост при Русе да се захрани контактната мрежа на съоръжението, като по този начин ще бъде възможна електрическата жп връзка между Румъния и България.

Особено внимание по време на заседанието бе обърнато и на интермодалния транспорт, като в момента в процес на одобрение са проектите за интермодални терминали в Русе, София, Горна Оряховица и Видин. 45% от всички средства по програмата са насочени към Северна България – това представлява целенасочена политика за сближаване и намаляване на регионалните различия, подчерта вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Вицепремиерът отбеляза, че през последната година Министерството на транспорта и съобщенията е постигнало сериозен напредък в изпълнението на програмата, въпреки забавянията от предходните години. Почти 3 млрд. лв. са договорените средства, разплатените са над 658 млн. лв., а през последните шест месеца са сключени нови договори за над 1,25 млрд. лв., подчерта Караджов. Сред основните пътни проекти с отчетлив напредък той посочи автомагистрала „Русе – Велико Търново“, по която вече има разплащания от почти 176 млн. лв., и автомагистрала „Европа“, по която е извършено финално плащане от 85 млн. лв.

