Институтът за устойчив преход и развитие при Тракийския университет е с ново ръководство
Господин Павлов бе избран снощи за директор на Института за устойчив преход и развитие при Тракийския университет – Стара Загора.
Работил е в сферата на финансите, енергетиката и разработването и управлението на проекти. Конкретният му ангажимент е създаване на Оперативен програмен офис, срещи с партньори и подаване на първо проектно предложение до края на годината.
В проведеното заседание на Управителния съвет на института участваха ректорът проф. Мирослав Карабалиев, зам.-кметът на Община Стара Загора Радостин Танев, Деян Дяков – общински съветник от Стара Загора, Огнян Атанасов – вицепрезидент на КНСБ, Александър Загоров – конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“, Антон Иванов – представител на Министерството на енергетиката, а онлайн се включиха ректорът на Минно-геоложкия институт проф. Ивайло Копрев, Румен Радев – председател на АИКБ, президентът на КНСБ Пламен Димитров, Силвия Тодорова от Българската стопанска камара и Юлиян Попов – представител на Министерството на образованието и науката.
Според приетата от УС нова организационна структура, институтът ще се развива в следните направления:
- енергиен, индустриален преход и кръгова икономика
- Въглеродно-неутрална градска среда и енергийни общности
- Биоикономика и агроенергетика
- Водородни технологии и енергийни системи
Предстои новият директор да създаде изследователски групи, да изготви стратегически план до 2028 г., както и експертен състав и партньори по всяко направление.
Участниците в заседанието избраха проф. Мирослав Карабалиев за председател на УС на ИУПР, който ще го представлява пред Академичния съвет на Тракийския университет. Следващото му заседание ще се проведе на 26 ноември.