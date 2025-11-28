Институции, охранителни фирми и заведения в Плевен с общи мерки за по-спокойни празници

В навечерието на коледните и новогодишните празници институции, охранителни фирми и собственици на заведения в Плевен обединяват усилия за осигуряване на по-спокойна и сигурна празнична обстановка.

Конкретните мерки бяха обсъдени на среща, инициирана от Община Плевен с участието на представители на местната власт, съдебната система, прокуратурата, МВР, пожарната служба, на нощни клубове и охранителни фирми.

В разговора участваха кметът д-р Валентин Христов, заместник-кметовете Лидия Петкова и Христо Кочев, началникът на общинския „Инспекторат“ Николай Георгиев и на невъоръжената общинска охрана Владислав Славчев, общинският съветник Ивайло Петров, районният прокурор Владимир Радоев, директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Живко Ламбов и ръководният състав на дирекцията, представители на Първо и Второ РУ – Плевен и началниците на секторите „Охранителна полиция“, представители на нощни заведения и на охранителни фирми в Плевен.

„Желанието ни е хората в Плевен да се чувстват спокойни и сигурни. Нека не помрачаваме празниците и заедно да се погрижим те да преминат без инциденти“, заяви в началото на разговора Лидия Петкова.

Фокус върху спазването на работното време

Дискусията започна с акцент върху неспазването на разрешеното удължено работно време от нощните заведения. По данни на МВР повечето инциденти в централната градска част се случват между 04:00 и 06:00 часа, когато посетителите често са под въздействие на алкохол или други вещества. Заради това Общината въведе ограничение за нощните клубове да работят до 04:00 часа, но проверките показват масови нарушения. „Периодът на толеранс приключи. Нарушителите трябва да си носят последствията – няма да се издава разрешително за удължено работно време през следващата година на тези, които не спазват нормативните изисквания“, предупреди Лидия Петкова.

Директорът на ОД на МВР старши комисар Живко Ламбов отбеляза, че в Плевен се отчитат повече инциденти в късните часове дори от по-големи градове. „В Плевен има активен нощен живот, но по отношение на инцидентите в малките часове на деня изпреварваме градове като Варна и Бургас. Тук се обучават и много чуждестранни студенти и тези събития, за съжаление, получават отзвук и извън страната ни, което в никакъв случай не работи в полза на добрия имидж на града ни“, отбеляза той и призова към активни съвместни действия.

Контрол, превенция и безопасност

Районният прокурор Владимир Радоев разясни законовите мерки, които могат да се прилагат при хулигански прояви и нарушения на обществения ред.

Комисар Станислав Атанасов от РДПБЗН – Плевен напомни за важността на изрядните противопожарни системи, осигурените евакуационни изходи и безопасните условия в нощните заведения.

На финала бяха уточнени и конкретни мерки за съвместни действия: засилено видеонаблюдение в рискови точки на града, повече охрана в нощните клубове и по-строг контрол на достъпа, бърза и директна връзка между охранителите и дежурните полицейски екипи, извънредни съвместни проверки преди и по време на празниците, проверки от тайни клиенти за контрол на спазването на работното време и изискванията за достъп.

Целта е всички ангажирани институции и бизнесът в Плевен да работят в синхрон за гарантиране на безопасни и спокойни празнични дни

