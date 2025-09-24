Иновативна „Ескейп стая на колела“ идва в Плевен

Плевен е част от националната информационна кампания с фокус върху трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация.

В тази връзка в града на 25 и 26 септември пристига иновативна „Ескейп стая на колела“, която пресъздава авнтентични условия на живот на жертви на трафик. По инициатива на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), кампанията ще се проведе в 11 града в страната – сред които и Плевен, образователният проект включва общо 13 събития с цел повишаване информираността.

„Ескейп стая на колела“ ще е в Плевен от 9.30 до 10.00 часа на 25 и 26 септември, четвъртък и петък, на паркинга на ул. „Дойран“. Под формата на игра участниците трябва да напуснат ескейп стаята, като решават поредица интерактивни задачи и разгадават кодове. Основната им цел е да помогнат на виртуален герой – жертва на експлоатация, да се освободи от безизходното положение, в което се намира. Сценариите на играта са вдъхновени от реални истории на хора, преживели трудова или сексуална експлоатация, които са успели да се спасят и да получат подкрепа. Така играта служи като инструмент за превенция, повишаване на чувствителността и ангажиране на вниманието към проблема, особено сред най-уязвимите. Участие в играта може да се заяви само след предварително записване на електронна поща info@openspacebg.com.

След като експерти от администрацията на НКБТХ виждат мобилната ескейп стая в Полша и огромния интерес, който тя предизвиква, се обръщат към Министерството на правосъдието и Посолството на Кралство Нидерландия, с покана иновативната инициатива да се осъществи и в България. Със съдействието на нидерландската Национална полиция и фондация „Ришейп“, както и партньорите от българска страна – Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието, Столична община и общините Ботевград, Монтана, Луковит, Плевен, Благоевград, Сандански, Петрич, Кърджали, Бургас и Варна, Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Монтана и Плевен, както и партньорските организации, в лицето на Международната организация по миграция (МОМ) в България, фондация „Кампания А21“ и фондация „Open Space“, инициативата стартира и у нас.

