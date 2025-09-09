Иновациите в сферата на птицевъдството на фокус в утрешното заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група

Иновациите в сферата на птицевъдството ще бъдат обсъдени утре в рамките на заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група.

Заседанието ще се води от заместник областния управител Георги Георгиев, като от българска страна ще участва и главният секретар на Областната администрация Ирена Тодорова. Заседанието ще се проведе в община Фъртещи, окръг Гюргево, като на терен ще бъде посетено едно от най-големите предприятия в този сектор в северната ни съседка – „Тонели“. Фирмата осъществява дейността си по отглеждане на птици в 24 ферми, разположени в южната част на страната и по-конкретно в окръзите Гюргево, Телеорман, Яломица, Дъмбовица, Арджеш. Георгиев коментира, че по време на срещата ще бъдат обсъдена актуалната епизоотична обстановка и мерките за биосигурност в двете държава.

Заседанието се организира от Областната администрация в Русе, Окръжния съвет в Гюргево и изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.

