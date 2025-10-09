четвъртък, октомври 9, 2025
Инж. Евгени Георгиев поздрави доростолския митрополит Яков с неговия имен ден

Зам.-кметът на Община Силистра инж. Евгени Георгиев поздрави доростолския митрополит Яков с неговия имен ден – 9 октомври.

Това е датата, на която Православната църква почита паметта на Свети апостол Яков Алфеев. Инж. Георгиев пожела на митрополит Яков дълголетие и дълбока вяра. Той поздрави духовника от името на кмета Александър Сабанов и заяви, че православният храм „Св. св. Петър и Павел“ в Силистра винаги може да разчита на светската власт.

