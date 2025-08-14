Инициативен комитет предлага Ивайло Балабанов за почетен гражданин на Хасково – посмъртно

До г-жа Таня Захариева

Председател на Общински съвет–Хасково

До г-н Станислав Дечев

Кмет на община Хасково

До г-н Делян Делчев

Председател на Комисията за удостояване с почетни отличия и звания на град Хасково

До общинските съветници от Общински съвет–Хасково

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Инициативен комитет

за удостояване на поета Ивайло Балабанов с почетното звание „Почетен гражданин на град Хасково“ – ПОСМЪРТНО

Уважаема г-жо Захариева,

Уважаеми г-н Дечев,

Уважаеми г-н Делчев,

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На 01.04.2025 г. като заместник-председател на Гражданско сдружение „Родопско утро“ и мениджър на списанието за общество, култура и литература „Южно утро“ г-жа Стойка Мариновска – поетеса и общественик с активна гражданска позиция по проблемите на Хасково и региона на Източните Родопи, внесе в деловодството предложение с Рег. индекс 92-366-1, което беше подкрепено с подписите на близо 170 души, за удостояване на родопския рицар на поетичното слово Ивайло Балабанов (1945–2021) с почетното звание „Почетен гражданин на град Хасково“ – ПОСМЪРТНО за заслугите му в областта на българската култура и литература, които са негово дело и през периода, в който е живял в Хасково, и във връзка с 80-годишнината от рождението му, която народът от област Хасково и област Кърджали ще отбележи на 28.08.2025 г. По неясни за нас причини предложението не е разгледано от Комисията за удостояване с почетни отличия и звания на град Хасково. Официален писмен отговор за евентуални административни неуредици в него не е достигнал до г-жа Мариновска. Следвайки Правилника за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване, очаквахме да бъдем известени за подробности след юлската сесия на Общинския съвет, на която беше разгледана и гласувана докладната записка от общински съветници за удостояване на Станислав Станков с почетното звание „Почетен гражданин на град Хасково“.

Разбирайки, че предложението изобщо не е достигнало до Комисията за удостояване с почетни отличия и звания на град Хасково, съответно и до Общинския съвет, и съобразявайки се с Глава пета, чл. 13 от Правилника за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване „По изключение предложенията за удостояване с Почетен знак на град Хасково и със званието „Почетен гражданин на град Хасково“ могат да се внасят за разглеждане от Общинския съвет на сесия, която се провежда по друго време “, решихме отново да се обърнем към вас със същото предложение. Надяваме се, че е налице „изключение“ и че на следващата си сесия Общинският съвет ще удостои поета Ивайло Балабанов с почетното звание „Почетен гражданин на град Хасково“ – ПОСМЪРТНО.

Прилагаме:

1. Биография на Ивайло Балабанов с данни за живота и творчеството му

2. Думи на поетесата и литературен критик Мина Карагьозова и на литературния критик д-р Елена Алекова за Ивайло Балабанов

3. Списък с членовете на Инициативен комитет за удостояване на Ивайло Балабанов с почетното звание „Почетен гражданин на град Хасково“ – ПОСМЪРТНО

4. Подписка от граждани, подкрепящи предложението на Инициативния комитет, които са ангажирани с обществени, образователни и културни институции и дейности

31.07.2025 г. С уважение,

гр. Хасково Членовете на Инициативния комитет

Телефон за контакт: 0896318752 (Антон Атанасов)

Имейл: rodopsko_utro@abv.bg

Биография

Ивайло Балабанов е български поет. Роден е на 28.08.1945 г. в село Хухла, община Ивайловград. Завършва гимназия в Ивайловград, след което работи по изграждането на МК „Кремиковци“ и язовир „Ивайловград“. Продължително време живее в Хасково и работи като редактор на местния вестник „Строител“. Член е на Съюза на българските писатели. Почетен селянин на Хухла и почетен гражданин на Ивайловград, Кърджали и Свиленград. Умира в родното си село на 20.07.2021 г.

Творчество

Автор е на музикално-поетичния спектакъл „Съзвездие – наречено „Любов“, посветен на 25.04.2005 г. – деня, в който е подписан Договорът за присъединяване на България към Европейския съюз, и на множество книги, сред които „Да се загледаш в звезда“ (1979), „Окова за щурец“ (1984), „Парола „Любов“ (1988), „Религия“ (1990), „Тракийски реквием“ (1997), „Избрано“ (1998), „Песни за старо вино“ (поетичен сборник в два тома – „Отечество-любов“ и „Часовник за бъдеще време“, 2003) и др. Печатал е свои творби в почти всички големи столични литературни издания, както и във вестници, списания и алманаси в цялата страна. Сред по-значимите му творби са поемите „Сила“ и „Мост“, като и стихотворенията „България“, „Допиване на последната чаша“, „Тежък хляб“, „Сутрешна закуска“ и „Принос към европейската история“. Емблематично е и стихотворението му „Хасково“, посветено на Града на Богородица.

Награди

Лауреат на Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ (1980)

Награда на СБП (1987)

Национална награда „Изворът на Белоногата“ (2001)

Награда за книга на годината (2004)

Награда на община Хасково за цялостен принос в литературата и изкуството „Александър Паскалев“ (2005)

Национална награда за патриотична поезия „Георги Джагаров“ (2006)

Национална награда за поезия „Пеньо Пенев“ (2008)

Национална литературна награда „Димчо Дебелянов“ (2016)

Отличие „Златен век – печат на цар Симеон Велики“ от Министерството на културата (2015)

Юбилеен медал „175 години от рождението на Капитан Петко войвода“ от СТДБ (2019)

Орден „Св. св. Кирил и Методий“ – I степен (2021)

Никой не е отразил по-добре от Ивайло Балабанов трагичните събития, разиграли се в Одринска и Беломорска Тракия и в Източните Родопи през 1913 г., които едва 35 години след Освобождението са излезли от опеката на Османската империя и са станали част от територията на България. Негови са думите „…южната ни граница е кървавочервена, защото е чертана не с молив, а със нож“ (из „Тракийски реквием“) С чия кръв? С кръвта на хиляди тракийци и на цели 9 села от района на Ивайловград, наследниците на които са живи и днес и работят за благото на Хасково, Кърджали, Ивайловград, Харманли, Свиленград, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Бургас, Варна и т.н. Единствен той, родопският рицар на поетичното слово, описва тази саможертва. Дори само този духовен жест да беше направил, щеше да заслужава безкрайно уважение и признание от всички нас. Но Ивайло Балабанов заявява и „България – това съм аз!“. Това не е някаква мания за величие, а стремеж към единение със страдащата ни и измъчена родина, с опустяващите селца и тежката борба за хляба. В други свои стихове пише „Аз съм българин! От Хухла! Всичко останало е суета!“, показвайки на поколенията патриотизъм, който не е показен, казионен, платен, с цел извличане на дивиденти. Това просто е любов към отечеството, гордост заради принадлежността към него и болка за съдбата му.

Думи на поетесата и литературен критик Мина Карагьозова за Ивайло Балабанов:

Стиховете на Ивайло Балабанов са стихове на народен поет. Дълго време те бяха някакъв апокриф, преписван от ръка на ръка, изразяващ достойнството и бунта на нашия изстрадал народ срещу неговите поробители. Дълго време властите не забелязваха и игнорираха поезията му. Във Фейсбук беше основана специална група за защита на тезата, че стиховете на Ивайло Балабанов трябва да станат част от учебните програми по български език и литература. За съжаление, това все още не се е случило, но народната любов все пак принуди управляващите да признаят неговите заслуги. По случай 75-годишнината му беше награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“ и му беше определена персонална пенсия. Стана почетен селянин на родното си село Хухла, но и почетен гражданин на Ивайловград, Кърджали и Свиленград.

Големите творци не принадлежат на един град, една държава и една нация. Със своя хуманизъм, светлина и оптимизъм, с любовта към живота и към хората, които проповядва в своите стихове, Ивайло Балабанов е станал гражданин на света и на една поетична вселена, където са най-големите световни поети.

И все пак Ивайло Балабанов е житейски и творчески свързан с Хасково. Той е живял и работил в Хасково дълги години. Нашият град би трябвало да е щастлив и озарен от това творчество и от неговото житейско присъствие. Би било уважение към паметта му да бъде провъзгласен за почетен гражданин на Хасково. И би било чест за нашия град да има такъв почетен гражданин, макар и посмъртно.

Думи на литературния критик д-р Елена Алекова за Ивайло Балабанов:

Стиховете на Ивайло Балабанов носят спомена за общност, каквато вече не съществува в съвременната българска литература. Затова вероятно – с носталгия по някогашното време на съприобщеност и с надежда, че бъдещето ще върне всичко на мястото му – лирическият му двутомник носи заглавието „Песни за старо вино“ (2003). Песни за старо вино се издават, когато има кой да ги пее. Песни за старо вино се пеят с другари, със съратници в делото, а не насаме. Те са плач, но и радостен възглас. Те са болка, но и призив: „На бунт! На бунт! Това е спасителният брод. Не сме все още мърша. Все още сме народ. От Онгъла до Охрид, от Енос до Банат… На бунт! Любезни братя, камбаните звънят!“ (из „Кърваво писмо“) Песните за старо вино са тежки песни, истински. В тях няма лъжа, няма измама. Само плач. И сила. И любов, неподвластна на смъртта. Любов, дадена на човека още в зората на човешкото съществуване. Божествена субстанция, която някак естествено прекрачва над видимостта… Струва си да цитираме изцяло най-емблематичното стихотворение на Ивайло Балабанов. Само него да беше написал, би заслужил всенародно признание, любов и памет. Защото тези стихове придават смисъл на жертвите и борбите на народа ни през столетията.

Списък с членовете на Инициативен комитет за удостояване на Ивайло Балабанов с почетното звание „Почетен гражданин на град Хасково“ – ПОСМЪРТНО (подписите им са оцветени на следващите страници)

Стойка Тодорова Мариновска – поетеса и мениджър на списание „Южно утро“ Антон Георгиев Атанасов – историк и председател на Гражданско сдружение „Родопско утро“ Мина Борисова Карагьозова – поетеса, литературен критик и носител на Наградата на община Хасково за цялостен принос в литературата и изкуството „Александър Паскалев“ за 2023 г. Йордан Петров Делчев – писател Стефан Георгиев Милев – писател и общественик Ели Видева – поетеса и носител на Наградата на община Хасково за цялостен принос в литературата и изкуството „Александър Паскалев“ за 2020 г. Виолета Колева Бончева – поетеса и преводач Анелия Веселинова Черкезова – поетеса и председател на Клуба на дейците на културата в Хасково Хубен Стефанов Стефанов – поет и общественик Добромир Здравков Зафиров – поет Тодорка Николова – поетеса и общественик Красимир Дойчев Кръстев – директор на училище и общественик Петко Тенев Каневски – поет и носител на Националната награда за поезия „Пеньо Пенев“ за 2016 г. Таня Владкова Чалъкова – адвокат и общественик Таня Ленкова Кашева – поетеса Ивайло Николаев Николов – поет и студент по българска филология Александра Тодорова Хорозова – директор на училище и общественик Елена Кръстева Кръстева – преподавател Аделина Стефанова Арабова – преподавател Величка Иванова Попова-Козарева – преподавател Снежка Николова Делииванова – преподавател Янко Иванов Кръстев – преподавател Елена Иванова Карапейкова – филолог и преподавател по български език и литература Милена Димитрова Димова – преподавател Маринка Димитрова Георгиева – преподавател Галена Славчева Попова – преподавател Иванка Костадинова Христова-Петрова – преподавател Златина Йорданова Георгиева – преподавател Валентина Атанасова Иванова – преподавател Милена Ангелова Перчемлиева – преподавател Юлия Димитрова Зехтенджиева – преподавател Елена Атанасова Кьосева – преподавател Николина Димитрова Райкова-Николова – преподавател Елена Тодорова Ванкова – преподавател Славчо Димитров Тамахкяров – преподавател Антонина Илиева Михалева – преподавател Мариана Георгиева Райкова – преподавател Людмила Станчева Чаушева – директор на училище и общественик Галина Димитрова Иванова – филолог и преподавател по български език и литература Здравка Узунова – филолог и преподавател по български език и литература Теодора Иванова Богданова-Литова – директор на училище и общественик Веселина Кючукова – филолог и преподавател по български език и литература Звезделина Георгиева Гечева – филолог и преподавател по български език и литература Милко Петров Багдасаров – директор на училище и общественик Нешка Стойчева Шопова – заместник-директор на училище Галя Ангелова Карапеткова – заместник-директор на училище Антония Пеева Маровска – филолог и преподавател по български език и литература Атанас Златков Семерджиев – ИТ специалист и общественик Веселин Георгиев Топалов – преподавател Младен Митков Кавалджиев – преподавател

