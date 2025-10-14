Инициативата на Община Бургас за здравословно хранене продължи със занимания, посветени на тиквата

Инициативата на Община Бургас, посветена на здравословното хранене в детските ясли и градини, продължи със занимания на тема ,,Вълшебства от тиква – работилница за чудотворци“.

При малчуганите от детските ясли 1, 3 и 5, и от детски градини ясла „Синчец“, „Детелина“, „Пинокио“ и ДГ „Ален мак“ – кв. „Сарафово“ пристигна есента и ги въведе в царството на своето изобилие и им представи Тиквата.

В творчески кътове родители и деца дадоха воля на въображението си, рисуваха, апликираха и създадоха пъстри есенни композиции, готвиха и се забавляваха. С изненада откриха, че творчеството е също начин да се грижим за доброто си настроение и вътрешен баланс.

