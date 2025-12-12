Инициативата „Чудната елха“ за поредна година обединява гражданите за добра кауза
Набирането на дарения за благотворителната инициатива ще продължи до 22 декември 2025 г.
Общественият посредник на Община Стара Загора Иванка Сотирова, заедно с Младите омбудсмани Илиян Илиев и Зара Кичукова напомнят, че благотворителната коледна кампания „Чудната елха“ вече е факт.
Тази година събраните средства ще бъдат насочени към подобряване на условията в центровете за настаняване от семеен тип на територията на община Стара Загора.
„Вярваме, че всяко дете заслужава уют, внимание и щастливи празнични мигове – а заедно можем да помогнем това да се случи“, споделят организаторите. Те отправят апел към всеки, който има възможност и желание да стане част от тази благородна кауза. С обединени усилия ще бъде дарена една наистина чудна, светла и запомняща се Коледа на онези, които най-много се нуждаят от подкрепа и грижа.
Дарения се приемат до 22 декември, като участието може да бъде индивидуално или чрез организирани училищни инициативи и благотворителни базари. Инициативата „Чудната елха“ се реализира за седма поредна година и традиционно обединява ученици, родители, училищни екипи и граждани около каузи, които носят реална подкрепа за хора в уязвимо положение.