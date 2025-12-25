Информация за зимната обстановка в община Плевен

Улиците в Плевен и участъците от общинската пътна мрежа са проходими при зимни условия и се обработват срещу заледявания.

На горещия телефон на Общината 064/881-323 към този момент няма постъпили сигнали за сериозни инциденти или проблемни пътни участъци. За всяко постъпило обаждане от граждани с конкретен проблем се информира съответната почистваща фирма, отговаряща за района.

Фирма „Инжстрой”: „В общината няма проблемни пътни участъци след падналия сняг, няма заледявания. Екипите обработват участъците превантивно“, информира инж. Йордан Богословов, управител на общинската фирма „Инжстрой“. Фирмата отговаря за поддръжката на цялата четвъртокласна пътна мрежа в общината, за централната градска част и квартали в Плевен.

Фирма „Уейст Солюшънс България“ ЕООД – филиал Плевен: „Целият район е обходен и обслужен от екипите още в ранните часове на деня. Всички машини работят, улиците се опесъчават и обработват срещу заледявания“, информира Иво Георгиев, управител на фирмата за Плевен. Фирмата отговаря за зимното почистване на Промишлената зона на Плевен, пътя от ОКС до сметището, пътя за Стъкларски и Циментов завод, ул. „Гривишко шосе“ и прилежащите подходи, улица и паркинг около зала „Балканстрой”, част от автобусните и тролейбусни спирки.

Фирма „Екосервиз България“ ООД: „Нямаме подадени сигнали за проблеми в района. Обработваме улиците превантивно срещу заледявания, действаме според ситуацията“, информира Богомил Вълков , представител на фирмата. Фирмата отговаря за зимното почистване на улици в кварталите „Кайлъка“ и „Мара Денчева“, улици в Централна градска част, Горноплевенски гробища, Гробищен парк „Чаира“ (вкл. пътя до него), пътя до Мюсюлмански гробища (откъм пътя за с. Радишево), пътя за МБАЛ „Авис Медика“ в парк „Кайлъка“, до Туристически дом, вкл. път до Горско стопанство, част от автобусните и тролейбусни спирки.

Фирма „Чистота” ООД отговаря за зимното почистване на в жк „Дружба“, улици в Централна градска част и част от автобусните и тролейбусни спирки. Няма сигнали за сериозни проблеми в района.

Няма постъпили сигнали за проблеми и от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. Обслужват се всички тролейбусни линии в Плевен, няма проблеми с контактната мрежа, информира управителят инж. Ангел Несторов.

Горещият телефон на Община Плевен за сигнали: 064/881-323

