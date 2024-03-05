Информация от СКА „Стефан Данчев“ за резултатите от общинския турнир по акробатика в Сливен
На провелия се общински турнир по акробатика на 02.03.2024г.
СКА “ Стефан Данчев“ се представи отлично ! Невероятно състезание и резултати! Добър старт за новата година !
Ето и медалистите :
1. Илинна Терзиева – /6-8г./ – първо място
2. Калоян Хаджиев, Кристиян Тенев-
/6-8г./ – първо място
3. Женски двойки от до 12г.
Шампиони – Сияна Василева и Никол Колева – първо място
4. Андрияна Генчева и Гергана Генова – първо място
5. Женски тройки 6-12г.
Елица Стоименова, Ивайла Иванова и Изабел Кондева- първо място
6. Четворка мъже – 6-12г.
Тодор, Даниел, Калоян и Алекс – второ място
7. Женски двойки 8-14г.
Шампиони са Йоанна Калайджиева и Рая Торлакова – първо място
Никол Димитрова и Нели Никифорова – второ място
–
8. Женски тройки 8-14г
Шампиони са Юлия Урумова, Елена Петрова и Никол Георгиева – първо място
Ния Стоянова , Богдана Ташкова и Никол Стойкова – второ място
9. Женски двойки –
Никол Шопова и Диляна Василева – първо място
– Нели Гавова и Десислава Георгиева- второ място
– Анна Василева и Гергана Топчиева – трето място
10. Мъжки двойки :
Христомир Колев и Калоян Миленов- първо място
11. Тройки 11-16г.
Петя Георгиева , Деница Пашалова и Мириям Мехмедов – първо място
– Никол Митева, Цветелина Стефанова и Далия Георгиева – второ място
– Евелина Николова , Дария Караджова и Ивон Николова – трето място
12. Тройки 12-18г.
Емили Йорданова , Добромира Стоянова и Велина Стефанова – първо място
– Силвана Гурцова, Мартина и Стоянка Димитрови- второ място
Много четвърти и пети места……
Браво на всички деца ! Продължавайте в същият дух и сила!