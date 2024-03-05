Информация от СКА „Стефан Данчев“ за резултатите от общинския турнир по акробатика в Сливен

На провелия се общински турнир по акробатика на 02.03.2024г.

СКА “ Стефан Данчев“ се представи отлично ! Невероятно състезание и резултати! Добър старт за новата година !

Ето и медалистите :

1. Илинна Терзиева – /6-8г./ – първо място

2. Калоян Хаджиев, Кристиян Тенев-

/6-8г./ – първо място

3. Женски двойки от до 12г.

Шампиони – Сияна Василева и Никол Колева – първо място

4. Андрияна Генчева и Гергана Генова – първо място

5. Женски тройки 6-12г.

Елица Стоименова, Ивайла Иванова и Изабел Кондева- първо място

6. Четворка мъже – 6-12г.

Тодор, Даниел, Калоян и Алекс – второ място

7. Женски двойки 8-14г.

Шампиони са Йоанна Калайджиева и Рая Торлакова – първо място

Никол Димитрова и Нели Никифорова – второ място

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8. Женски тройки 8-14г

Шампиони са Юлия Урумова, Елена Петрова и Никол Георгиева – първо място

Ния Стоянова , Богдана Ташкова и Никол Стойкова – второ място

9. Женски двойки –

Никол Шопова и Диляна Василева – първо място

– Нели Гавова и Десислава Георгиева- второ място

– Анна Василева и Гергана Топчиева – трето място

10. Мъжки двойки :

Христомир Колев и Калоян Миленов- първо място

11. Тройки 11-16г.

Петя Георгиева , Деница Пашалова и Мириям Мехмедов – първо място

– Никол Митева, Цветелина Стефанова и Далия Георгиева – второ място

– Евелина Николова , Дария Караджова и Ивон Николова – трето място

12. Тройки 12-18г.

Емили Йорданова , Добромира Стоянова и Велина Стефанова – първо място

– Силвана Гурцова, Мартина и Стоянка Димитрови- второ място

Много четвърти и пети места……

Браво на всички деца ! Продължавайте в същият дух и сила!

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