Информационна среща за въвеждането на еврото се проведе в Смолян

При засилен интерес в Смолян се проведе информационната среща за въвеждането на еврото.

Форумът откри кметът Николай Мелемов, който бе домакин на събитието.Той посочи, че присъединяването ни в еврозоната е естествено продължение на европейската ни интеграция.Местната власт ще подкрепя процеса по въвеждането на еврото,а ръководствата на общините и хората ще извървят този път заедно.

Форумът събра представители на местната власт, бизнеса и граждани, които имаха възможност да чуят водещи икономисти, финансисти, банкери и да получат експертни отговори за процеса на присъединяване.

Гост на форума бе министърът на туризма Мирослав Боршош. Той подчерта, че присъединяването ни към еврозоната ще допринесе за по-силния образ на България на международната сцена.

Други участници в информационното събитие бяха зам.-министърът на МРРБ Дора Янкова, зам.-министърът на МОСВ Атанас Костадинов и Румяна Петкова, зам.-министър на труда и социалната политика.

Във втората част на срещата, посветена на практическите съвети от страна на отговорните институции за гражданите и бизнеса, лекторите от НАП, НОИ, КЗП, КФН, КНСБ, Асоциацията на банките в България и др., посочиха че преходът към еврото като национална валута ще бъде плавен и лек, но гражданите и бизнесът трябва в оставащото време до 1 януари 2026 г. активно да се информират за промените, които ще настъпят и как поведението им в този период може да улесни този преход. Презентациите на участващите на срещата институции дадоха категорични примери и информация, че Законът за еврото е предвидил всички казуси, през които администрацията и обществеността ще преминат при смяната на лева в евро.

Организатор на информационната среща е Министерството на финансите.

Гражданите могат да получават актуална информация за процеса на преминаване към общоевропейската валута на официалния сайт: https://www.evroto.bg/bg#

