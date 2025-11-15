Информационна кампания за безопасно използване на електрически превозни средства се проведе във Велики Преслав

Целта на кампанията е да насърчи отговорното и безопасно придвижване на младежите в градска среда

В ПТГ „Симеон Велики“ във Велики Преслав се проведе информационен ден, насочен към безопасното използване на индивидуални електрически превозни средства. Учениците от 8 до 12 клас бяха запознати от инспектор Мирослав Василев и младши полицейски инспектор Захари Стоев с основните правила, изисквания и отговорности, които всеки водач на електрическо превозно средство трябва да познава.

Полицейските служители напомниха, че ИЕПС могат да се управляват единствено от навършили 16 години, като движението в тъмната част на денонощието е забранено, а използването на защитна каска е задължително. Учениците научиха, че водачите не бива да превозват други хора или животни и трябва да се движат само по велосипедни алеи, а при липса – максимално вдясно на платното. По време на движение не е позволено използването на мобилен телефон или друго устройство, което отклонява вниманието, освен чрез hands-free система.

Беше посочено, че електрическите превозни средства не могат да се движат в зони, предназначени само за пешеходци, както и да се паркират в паркове, градини, детски площадки, зелени площи, тротоари или около входове на метростанции и спирки на обществения транспорт. Забранено е и движението по ленти за обществен транспорт, както и по пътища с ограничение над 50 км/ч. Максимално допустимата скорост за ИЕПС е 25 км/ч.

Разяснено бе, че водачите не трябва да се движат успоредно до друго превозно средство, да се държат за него или да изпълняват скокове, както и че управлението на едно колело е недопустимо. При пресичане на пешеходна пътека водачът трябва да слезе от превозното средство и да го бута. Подчертана бе и необходимостта от техническа изправност – работещи спирачки, включени светлини и светлоотразителни елементи при намалена видимост. Учениците бяха информирани и за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, изисквана по Кодекса за застраховането.

Кампанията имаше за цел да повиши информираността на младежите и да насърчи отговорното и безопасно придвижване с електрически превозни средства в градска среда.

