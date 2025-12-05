Информационна кампания сред ученици и безплатни прегледи за туберкулоза в Плевен

Информационна кампания сред ученици в две плевенски професионални гимназии и безплатни прегледи за туберкулоза ще се проведат от 8 до 12 декември в Плевен.

Инициативата е част от „Седмица на отворените врати“, включена в Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021 – 2025 г.

Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Плевен съвместно с представители на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ планират следните съвместни дейности за популяризиране на превенцията, профилактиката и ранната диагностика на туберкулозата:

– Провеждане на информационна кампания на 11 декември 2025 г. в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ и ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – Плевен с разпространение на здравно-просветни материали;

– В периода на кампанията – 8 до 12 декември, от 12.00 до 14.00 часа в Отделението за диспансерно наблюдение на болни с пневмо-фтизиатрични заболявания на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 20, ще бъде извършван безплатен скрининг за риск от туберкулоза за лица със съмнение за туберкулозна инфекция. Това ще става след предварително записване на място или на тел. 064/802 994. След оценка на риска от скрининга, на лицата в риск ще бъде извършена консултация от лекар и – при необходимост, преглед и изследвания.

Туберкулозата е предотвратимо и лечимо заболяване. Въпреки това, повече от 10 милиона души продължават да се разболяват всяка година и повече от 1 млн. умират от болестта, което я прави сред 10-те най-чести причини за смърт в световен мащаб.

В България от всички регистрирани през 2024 г. случаи най-засегната е групата на лицата във възрастовата група 45 – 54 години и над 65 години, следвана от възрастовите групи 55 – 64 години и 35 – 44 години.

