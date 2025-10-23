Именити бургаски личности се включват в журито на регионалния конкурс „От рисунка до графит – Европа през моите очи“

Заместник-кметът на Община Бургас Диана Саватева, утвърденият художник Георги Андонов и графити майсторът Иван Янков – Естео ще участват в оценяването на творбите от регионалния конкурс „От рисунка до графит – Европа през моите очи“.

Инициативата на Фондация „Шанс за децата и природата на България“, в партньорство с Център за развитие на човешките ресурси, е организирана по повод 35 години от създаването на международната мрежа Евродеск.

Журито ще има за задача да избере трите най-впечатляващи рисунки, които ще бъдат превърнати в графит върху фасада в центъра на Бургас от самия Esteo. Финалистите ще получат предметни награди, а всички участници ще бъдат поканени на публичното откриване на творбата и открит пленер, който ще се състои през декември.

Конкурсът е отворен за млади хора на възраст от 14 до 19 години от Бургас и региона, които могат да представят своите рисунки на тема „Европа през моите очи“ – любимо място, мечтано пътуване, символ на единство или визия за бъдещето на континента.

Краен срок за участие: 5 ноември 2025 г.

Адрес за предаване (лично или по куриер): Център за млади таланти, пл. „Атанас Сиреков“ 4, гр. Бургас

Телефон за връзка: 0887 201 033

Email: info@forbgkids.org

Повече информация и пълния регламент на конкурсаможе да намерите на:

🔗 https://forbgkids.org/aktualno/regionalen-konkurs-za-risunka-ot-risunka-do-grafit-evropa-prez-moite-ochi/

Конкурсът цели да насърчи творческото мислене и гражданската активност на младите хора и да им даде възможност да изразят своето разбиране за европейските ценности чрез изкуството. Инициативата е част от поредицата събития, посветени на 35-годишнината на мрежата Евродеск, която вече повече от три десетилетия свързва младите хора с Европа и с техните мечти.

