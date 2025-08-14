Именит диригент и изтъкнати певци представят величествен спектакъл на „Аида“ на тракийското светилище Бегликташ

Под палката на проф. д-р Григор Паликаров, солисти, оркестър, хор и балет ще изваят епична картина на мащабната постановка под звездите на Странджа

На 16 август, събота от 20:30 ч., под палката на изтъкнатия български диригент с международна кариера – проф. д‐р Григор Паликаров /гост/, на сцената на тракийското оброчище Бегликташ ще заживее вълнуващата история за етиопската принцеса в робство Аида, фараонската дъщеря Амнерис и египетския военачалник Радамес, за чието сърце си съперничат двете красавици – в операта „Аида“ от Джузепе Верди по режисура на проф. д-р Александър Текелиев. Събитието е четвъртото от програмата на фестивала „Опера на светилището“, който се провежда за шести път от Държавна опера – Бургас в партньорство с Община Приморско.

Под палката на проф. д-р Григор Паликаров, посветен в тайнството на най-висшите измерения на Изкуството и отдадеността на процеса на неговото сътворяване, музикантите от оркестровия състав ще бъдат отново пределно отдадени на пресъздаването на красивата Вердиева музика, заредена с несравним емоционално-смислов заряд.

Великолепните оперни артисти: Йоана Железчева, Валерий Георгиев, Даниела Дякова, Марян Йованоски, Делян Славов, Костадин Мечков и др. ще огласят мистичното пространство на древното оброчище под вещото диригентство на маестро Паликаров, който бе зад пулта и на прекрасния спектакъл на „Самсон и Далила“ – първото събитие от „Опера на светилището“ – на 26 юли т. год., и ще дирижира последното събитие от фестивала – „Набуко“ от Верди – на 23 август.

Щастливците, сдобили се с билети, които отново са изчерпани дни преди спектакъла, ще станат свидетели на истинско тайнство в сърцето на Странджа – на мегалитните камъни на „българския Стоунхендж, като великолепно подбраната мултимедийна среда, сливаща се с естествения планински декор, пренасяща публиката в епохата на Древен Египет, с характерните символи и артефакти. Скалните масиви на древното оброчище ще се преобразят в пирамиди, египетски фрески, ще се визуализират водите на река Нил, Луната над Древен Египет, загадъчни сфинксове. Визуалната среда прелива в сценичното действие, подсилвайки психологическото въздействие и цялостното сетивно възприятие по неописуемо въздействащ начин. Присъстващите ще бъдат като хипнотизирани – от пиршеството, което им се поднесе по възможно най-професионалния начин.

В ролята на Аида интернационалната публика на сцената на Бегликташ ще има удоволствието да види и чуе забележителното лирико-драматично сопрано Йоана Железчева. Нейният мощен и пробивен глас, който, обаче, притежава и нежно-лирични параметри, както и изключителна духовна сила и въздейственост, спомага за цялостното изграждане на образа на поробената етиопска принцеса. Аида на Йоана Железчева е белязана едновременно с мекота и сила, с вътрешно стремление към любовта и външен израз на невъзможността да бъде осъществена, поради трагичната сила на обстоятелствата. да бъде осъществена, поради трагичната сила на обстоятелствата. Железчева изгражда изумителна динамика в тежката сопранова партия, наситена с драматизъм и психологичзъм, особено в тихите приглушени нюанси. И като артистичност, и като гласови постижения, нейната роля е безупречно представена.

В ролята на съперницата за сърцето на Радамес – властната фараонска дъщеря Амнерис, публиката ще има привилегията се насладят на великолепното мецосопрано Даниела Дякова, която впечатлява не само с харизматична визия, но и с чудесни гласови възможности и силно сценично присъствие. Тя ще вплете женственото си излъчване и красивия си тембър при изграждането на разкъсваната от съмнения и ревност принцеса, която пази в сърцето си едновременно и страст, и отдаденост, и жестокост, и реваншизъм, и типично женска горест, която е опустошителна за нейната същност. Отчаянието, непримиримостта с емоционалната загуба на любимия мъж, преплетени с искреното страдание и болка в чисто човешките й измерения, придават особен колорит на образа на Амнерис. Впечатляваща и внушителна – като резонанс на въздействената помитаща сила на гласа и присъствието, е Даниела Дякова, като в една от най-характерните за нея роли комплексните й качества на творец са отразени по безспорен начин.

На сцената под звездите на Бегликташ на 16 август ще извиси красив теноров глас Валерий Георгиев, солист на Държавна опера – Варна и Държавна опера – Бургас – в ролята на Радамес, египетски знатен воин, станал причина за сърдечните стълкновения на Аида и Амнерис и пристъпил родовите повели заради силата на собствените си чувства. Тенорът е известен с богатия диапазон на гласа си с т. нар. Росиниеви височини, каквито много малко тенори в света притежават. Образът на Радамес е характерен с неговите сърдечни тежнения, противно на логиката и прагматичния избор, които са подчинени на обичта му към етиопската пленница Аида. Заключителната сцена на зазиждането на живите Аида и Радамес остава задълго в съзнанието с драматичността на музикалния изказ, характерен с приглушен плачевен тон. В него, обаче, изпъква не толкова отчаянието на неминуемата смърт, а по-скоро звучи като апотеоз на любовта и като един от най-ярките символи на безсмъртието, превъплътено в сливащите се души на двама влюбени, макар и обречени – тук, в земните измерения.

В ролята на етиопския цар Амонасро влиза внушителният – като сила на гласа и присъствие на сцената баритон Марян Йованоски, солист на Националната опера на Република Северна Македония и Държавна опера – Бургас. Изтъкнатият баритон придава на образа неповторимо внушение и достолепност, чрез придържането към силата на закона, независимо от причинената непосилна мъка на неговата дъщеря Аида. Именитият оперен певец направи запомняща се роля на Риголето – в едноименната опера от Верди „Риголето“, на 9 август т. год., в третото събитие от „Опера на светилището“, ще пее и в главната роля в „Набуко“ – на 23 август, на същата сцена – под звездния купол на Странджа.

В образа на върховния египетски жрец Рамфис влиза басът Делян Славов – величествен и респектиращ. Той излиза на същата сцена сред естествения декор на Бегликташ и в ролята на разбойника Спарафучиле – в третото събитие от фестивала „Опера на светилището“ на 9 август т. год. – „Риголето“. Като Фараона на Египет ще се представи басът Костадин Мечков, Жрица ще бъде сопраното Диляна Донева, Вестител – тенорът Милен Динолов.

Важна част от цялостната картина на завършения музикално-сценичен продукт на величествения спектакъл ще бъде и хоровият състав с диригент Александър Чепанов, сливащи се с посланията на партитурата в изграждането на внушението, втъкано в сюжетната линия и представящи мащабната епична картина от древността.

Чудеснo тематично вписана е и хореографията хореографията на проф. Хикмет Мехмедов, която също е синхрон с древноегипетската култура и специфика на костюми и движения, е на проф. Хикмет Мехмедов. в изпълнение на балета на Бургаската опера. Художник на декорите, част от които се вграждат сред естествения декор на светилището, пресъздаващи величествената респектираща обстановка в Египет, с емблематични артефакти, са дело на художника Чавдар Чомаков,

Постановката на Държавна опера – Бургас на една от най-известните творби на Джузепе Верди – „Аида“, монументална музикална творба, с мащабно звучене и сценография, е събитие, което живее дълъг сценичен живот, превъплъщавайки се всеки път в различни нюанси на изпълнителското изкуство, като индивидуален певчески натюрел. „Аида“ е характерна с многозвучен ефект – от майсторското съчетаване на широкомащабността и художествените внушения на Вердиевата музика. Всеки спектакъл на една от най-поставяните опери в световен мащаб постига това, което е смисълът на изкуството – комуникация на висше ниво между публика и ваятелите на импозантната постановка – солисти, хор, оркестър, диригент. Те вплитат майсторство и вдъхновение в общия стремеж да изваят запомнящи се образи и оставят у зрителите усещане за цялостност, завършеност, емоционална спойка, впечатване в съзнанието и паметта на музикалното внушение.

Режисьор на постановката, адаптирана за откритата сцена в Бегликташ, е Александър Текелиев, диригент на хора – Александър Чепанов, помощник-режисьори на постановката са Лина Пеева и Петър Тихолов, репетитор на балета – Марина Змеева-Маркова. В мащабния атрактивен спектакъл вземат участие оркестърът, хорът и балетът на Държавна опера – Бургас.

Последното събитие от тазгодишния фестивал „Опера на светилището“ е „Набуко“ от Джузепе Верди – на 23 август от 20:30 часа.

Ако представлението на Вердиевата опера на мистичното място би могло да се опише само с едно понятие, то би било – суперпродукция. За първи път „Аида“ бе представена на откритата сцена на Бегликташ през м. август 2024 г., като отзивите бяха еднозначни – монументално събитие. Красивите въздействащи гласове на солистите и тази година ще зазвучат мощно над планинския пейзаж, носейки легенди от древността – за дилемата между чувствата и дълга към Родината, за ревност, мъст, отмъщения и неотменната сила на любовта.

Билети: на касата на Операта, каса „Часовника“, на касата на Туристически и информационен център – Приморско, в Grabo.bg – https://grabo.bg/burgas/opera-na-begliktash-08mm86k08mm86k и Eventim.BG – https://www.eventim.bg/bg/bileti/aida-primorsko-trakiyskoto-svetilishche-beglik-tash-669881/event.html

Община Приморско организира транспорт до Бегликташ – в двете посоки, тръгване – в 19:30 ч. на 16 август /както и на 23 август/, от паркинга на Историческия музей в Приморско. Цената е 8 лева /отиване и връщане/.

Билетите са почти изчерпани!

Кратко съдържание на „Аида“:

Операта „Аида“ е най-известната творба на Джузепе Верди. Дълго е битувал мит, че тя е написана по поръчка за откриването на Суецкия канал – всъщност това не е така. Либретото е написано от четирима автори, като в основата му стои египетска легенда, разшифрована от папирус.

Още на премиерата си в Кайро, Египет, операта жъне изключителен успех. Година по-късно повтаря фурора си в Миланската „Ла Скала“.

Действието на операта се развива в Мемфис и Тива по времето на междуособиците на Египет и Етиопия. Аида е етиопска принцеса, попаднала в плен в Египет. Египетският военачалник Радамес е влюбен в нея, но дългът го обрича на вярност към фараона. Амнерис, дъщерята на фараона, е влюбена в Радамес. Негова военна победа му позволява да измоли милост за етиопците. В замяна обаче се налага да се сгоди за Амнерис. Той все пак успява да организира бягството на Аида и сънародниците й, като за тази цел се налага да извърши предателство – да разкрие позициите на собствените си войски. Военачалникът успява да спаси Аида от сигурна смърт, което го обрича на съд. Присъдата е да бъде погребан жив в гробница. Дори усилията на Амнерис не успяват да го спасят. Но в гробницата заедно с него се озовава и любимата му Аида.

