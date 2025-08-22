ИМА ЗНАЧЕНИЕ КОЙ ТЕ УЧИ!

Актьорът Димитър Маринов за първи път ще води кино-клас за актьорска подготовка под егидата на театрален колеж „Любен Гройс“ в град Бургас. На 1 и 2 септември в Бургас в културния дом НХК са планирани консултации, а приемните изпити ще са на 25, 26 и 27 септември.

Вдъхновяващият актьор ще преподава и Майсторски кино-клас в Югосзападния Уневерситет „Неофит Рилски“, Благоеврад. Класът ще е веднъж месечно и ще е насочен за кино-актьори и клас за режисьори, оператори и монтажисти. Този майсторски клас, е първият по рода си в държавен уневерситет като част от програмата за обучение на Бакалаварска степен. Всички участващи студенти ще бъдат удостоени със специален международен сертификат за Майсторска степен по екранни изкуства към Бакалаварската степен. Консултациите за кино актьорско майсторство са на 4 септември от 10 до 14 часа в зала УСЕТ в 8 корпус а изпитите са на 9 Септември от 10 часа. Иформация за подаване на документи:

https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admse

. „Тайната“ за успех в тази индустрия е изрично подчинена на персонален, автентичен инстинкт и откровеност. Не само да бъдеш себе си, но и да знаеш кое е това „себе си“. Да можеш искрено да представяш – с вяра и заклетост.

Успешните хора имат вдъхновяващи преподаватели!

Повече информация ще бъде публикувана на сайтовете на двете учебни заведения. Фондация “Любен Гройс” и община Бургас организират и кинофестивал на краткия филм за ученици и студенти. Участие в този фестивал могат да вземат всички млади хора, които към настоящия момент са ученици или студенти.

